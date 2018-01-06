В аэропорту Торонто после столкновения загорелись два самолета (2)

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Виталий Вавилкин
12:22 06.01.2018
В мире

Два самолета столкнулись в пятницу вечером в крупнейшем канадском аэропорту Торонто Пирсон.

 

Как передает CBC News, Boeing 737-800 авиакомпании WestJet, прибывший из мексиканского Канкуна, врезался покидавший стоянку самолет авиакомпании Sunwing. На борту лайнера WestJet находились 168 человек и шесть членов экипажа. Все они были эвакуированы по аварийным трапам.

 

О типе воздушного судна Sunwing, который принадлежит частной компании Sunwing Travel Group, не сообщается, но отмечается, что в момент столкновения в нем не было пассажиров.

 

При этом известно, что пострадал один из сотрудников службы пожарной и аварийной службы аэропорта — он получил ранения и был доставлен в больницу.

 

«Мы вдруг услышали отчетливый хруст, и самолет слегка качнулся, — рассказал в интервью CBC News один из пассажиров. — Мы выглянули в окна и увидели, что нас подтолкнул другой самолет. Все были немного шокированы, но посмеивались над ситуацией». Но через пару секунд WestJet загорелся в районе топливного бака, и в салоне началась паника.

 

Как рассказывают очевидцы, эвакуация немного тормозилась из-за того, что многие пассажиры старались захватить с собой ручную кладь.

 

Проводится расследование.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 12:45 06:01:2018

Izsaku mūsu Kanādas draugiem līdzjūtību, lai slimnīcā nonākušais veseļojas.

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!!! 22:05 06:01:2018

Vo, blin, narod ! Ruchnaja kladj dorozhe zhizni !

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