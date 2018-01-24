В средней школе в американском штате Кентукки 15-летний подросток открыл стрельбу по одноклассникам. Жертвами стали двое человек, еще 19 человек получили ранения, передаёт РБК.

Жертвами стрельбы, которая произошла в вторник, 23 января, в школе в городе Бентон в округе Маршалл американского штата Кентукки стали два человека, еще 19 человек получили ранения. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на власти штата.

Жертвами стрельбы стали двое учеников — 15-летняя девочка, которая умерла на месте происшествия, и 15-летний мальчик, скончавшийся позднее в больнице. О стрелявшем информации немного, известно лишь, что ему тоже 15 лет и он также является учеником этой школы. Полиция собирается предъявить ему обвинение в убийстве и покушении на убийство, добавляет Reuters.

События разворачивались в средней школе города Бентон. Злоумышленник пришел в школу в 7:57 утра и через какое-то время открыл огонь из пистолета. Первый звонок о происшествии поступил в службу «911» в 8:06. Сообщается, что стрелка задержали спустя 15 минут после того, как он открыл огонь.

Полиция пока не раскрывает ни личности стрелка, ни мотивов, побудивших подростка принести оружие в школу и открыть стрельбу по ученикам. Полиция штата также заявила, что нет оснований предполагать, что стрелок мог действовать не один.

Associated Press добавляет, что это первая стрельба в США с человеческими жертвами в 2018 году.