Народ таино был открыт Христофором Колумбом в 1492 году. Считается, что эти племена вымерли в XVII веке в ходе испанской экспансии, когда аборигены начали страдать от завезенных болезней и принудительной эксплуатации на плантациях.
Ученые обнаружили в Пещере проповедника (Preacher's Cave), расположенной на острове Элеутера (Багамы), захоронения лукаян — коренных американцев, которые были ответвлением таино. Специалисты выделили хорошо сохранившуюся ДНК из зуба женщины, жившей примерно в VIII — X веках. Выяснилось, что генетически лукаяны близко связаны с современными представителями араваков — индейских народов, проживающих в Южной Америке.
Кроме того, среди ныне живущих народов Карибских островов близкими к лукаянам оказались пуэрториканцы. Это демонстрирует, что, несмотря на воздействие, которое оказали европейцы на коренную американскую культуру, некоторые группы таино выжили, чтобы смешаться с колонизаторами.
Interesanti!« ответить
Это древние укры, к гадалке не ходи..« ответить
Я тебя "цыник"поймаю, и разобью eбло. Обещаю« ответить
Saņa. Ja vajag palīdzēšu!« ответить
Вы с поцpeотом - два дeгенеpaта ! Два пpидурка. Это все знают !« ответить
Споpим, вы жеnпу собcтвенной бабyшки не найдете, не то чтобы человека в сети.
Cpёте здесь типа рycским, по двенадцать часов в сутки. Лучше занятия для вас не нашлось.
Пpидурки. Клоyны.
Cамый короткий анекдот: в Америке нашли цивилизацию...« ответить
Vēl īsāka - civilizācija Krievijā!« ответить
И вобще это исконно русские земли.« ответить
Теперь американцы будут вести себя, как цивилизованные люди, т.е. Уважать всех остальных.« ответить