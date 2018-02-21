В Америке нашли исчезнувшую цивилизацию(9)

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Фото: Jane Day
Герман Бергер
22:58 20.02.2018
Техно / Наука

Археологи из Копенгагенского университета в Дании выяснили, что коренное население Карибских островов — народ таино — не вымерло из-за колонизации европейцами, как считалось ранее. Об этом пишет издание Science Alert.

Народ таино был открыт Христофором Колумбом в 1492 году. Считается, что эти племена вымерли в XVII веке в ходе испанской экспансии, когда аборигены начали страдать от завезенных болезней и принудительной эксплуатации на плантациях.

 

Ученые обнаружили в Пещере проповедника (Preacher's Cave), расположенной на острове Элеутера (Багамы), захоронения лукаян — коренных американцев, которые были ответвлением таино. Специалисты выделили хорошо сохранившуюся ДНК из зуба женщины, жившей примерно в VIII — X веках. Выяснилось, что генетически лукаяны близко связаны с современными представителями араваков — индейских народов, проживающих в Южной Америке.

 

Кроме того, среди ныне живущих народов Карибских островов близкими к лукаянам оказались пуэрториканцы. Это демонстрирует, что, несмотря на воздействие, которое оказали европейцы на коренную американскую культуру, некоторые группы таино выжили, чтобы смешаться с колонизаторами. 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 23:04 20:02:2018

Interesanti!

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Цыник 23:25 20:02:2018

Это древние укры, к гадалке не ходи..

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Саня 23:43 20:02:2018

Я тебя "цыник"поймаю, и разобью eбло. Обещаю

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Latviešu patriots 23:56 20:02:2018

Saņa. Ja vajag palīdzēšu!

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Искателям 01:32 21:02:2018

Вы с поцpeотом - два дeгенеpaта ! Два пpидурка. Это все знают !
Споpим, вы жеnпу собcтвенной бабyшки не найдете, не то чтобы человека в сети.
Cpёте здесь типа рycским, по двенадцать часов в сутки. Лучше занятия для вас не нашлось.
Пpидурки. Клоyны.

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slota2 00:10 21:02:2018

Cамый короткий анекдот: в Америке нашли цивилизацию...

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Latviešu patriots 01:12 21:02:2018

Vēl īsāka - civilizācija Krievijā!

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ИвАн 07:34 21:02:2018

И вобще это исконно русские земли.

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Это хорошо! 07:37 21:02:2018

Теперь американцы будут вести себя, как цивилизованные люди, т.е. Уважать всех остальных.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)