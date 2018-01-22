В Англии экс-чиновник обвинил хозяев ЧМ — 2022 в подкупе ФИФА(7)

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Владимир Бучельников
19:00 21.01.2018
Спорт / Футбол

Бывший футбольный чиновник Бонита Мерсиадес опубликовал в своей книге информацию о том, что телевизионный канал BeIN Sports дал взятку Международной федерации футбола с целью увеличить шансы Катара в борьбе за право проведения чемпионата мира — 2022.

В частности, Мерсиадес назвал сумму подкупа, которая, по его данным, составляла 100 млн долларов. По его данным, оговаривал лично Йозеф Блаттер, возглавлявший ФИФА в то время. В итоге победу одержал Катар.

 

Стоит отметить, что ранее экс-чиновник ФИФА рассказал о полученной из Германии взятке.

Polit.ru / Фото
Комментарии (7)
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janka rekur tanka 19:43 21:01:2018

kur tas kremlja trollis? naac un atbalsti.

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CCCP 19:53 21:01:2018

Молчал бы в тряпочку Янка, выхлопная труба от ржавого танка.
Нужно быть полным дебилом что бы в Русском форуме учить читателей языку свинопасов. Купи за 2 евро наклейки на клаву или молчи в тряпочку и учись писать по Русски если умеешь читать, то за годик и писать сможешь.

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janka rekur tanka 20:02 21:01:2018

ne goditsa na moju klavu nakleiki. :( bukvi latinici po seredine klavis i klava s podsvetkoi.
pisal bipo russki eslib dlja normanih ljudei no ja pishu dlja kremlevskogo trollja pod nikom "patriots". tak cto ne citaj cto ja pishu - ne dlja tebja pishu.

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janka rekur tanka 19:55 21:01:2018

nu kur tas sunja suuds - atbalstitajs pazudis? no kremlja jaunas instrukcijas sanjem?

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-janka 20:55 21:01:2018

Ты что заблудился,уродец-собачий язык,это на Delfi.lv/lv,там твоя аудитория вечно угнетённых проклятой Рашей и освобождённых новым хозяином из-за океана.

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Янке 20:07 21:01:2018

Пшел вон урод

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22 20:58 21:01:2018

Как так то на западе же нет коррупции? А где вася, факт и вся эта хуета?

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Мнение
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Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (16)

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