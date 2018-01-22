В частности, Мерсиадес назвал сумму подкупа, которая, по его данным, составляла 100 млн долларов. По его данным, оговаривал лично Йозеф Блаттер, возглавлявший ФИФА в то время. В итоге победу одержал Катар.
Стоит отметить, что ранее экс-чиновник ФИФА рассказал о полученной из Германии взятке.
kur tas kremlja trollis? naac un atbalsti.« ответить
Молчал бы в тряпочку Янка, выхлопная труба от ржавого танка.« ответить
Нужно быть полным дебилом что бы в Русском форуме учить читателей языку свинопасов. Купи за 2 евро наклейки на клаву или молчи в тряпочку и учись писать по Русски если умеешь читать, то за годик и писать сможешь.
ne goditsa na moju klavu nakleiki. :( bukvi latinici po seredine klavis i klava s podsvetkoi.« ответить
pisal bipo russki eslib dlja normanih ljudei no ja pishu dlja kremlevskogo trollja pod nikom "patriots". tak cto ne citaj cto ja pishu - ne dlja tebja pishu.
nu kur tas sunja suuds - atbalstitajs pazudis? no kremlja jaunas instrukcijas sanjem?« ответить
Ты что заблудился,уродец-собачий язык,это на Delfi.lv/lv,там твоя аудитория вечно угнетённых проклятой Рашей и освобождённых новым хозяином из-за океана.« ответить
Пшел вон урод« ответить
Как так то на западе же нет коррупции? А где вася, факт и вся эта хуета?« ответить