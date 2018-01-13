По словам британской полиции, автомобиль был подожжен в понедельник в тихом уголке города. К моменту появления на месте пожарных, машина была полностью уничтожена.
И хотя, как утверждают, стражи порядка, на данном этапе еще рано говорить о личности мужчины, им может оказаться 33-летний латвиец – житель города, который недавно пропал без вести.
“На данном этапе расследования мы рассматриваем все варианты дальнейшего направления расследования”, — заявили представители полиции.
Любопытно, что о смерти латвийца уже успели сообщить украинские СМИ, назвавшие происшествие “местью России”. Дело в том, что Алпс воевал на Украине, будучи членом 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии.
Смерть Мика Алпса подтвердил комбат 8-го отдельного батальона УДА «Аратта» Андрей Червень.
«У нас потери. Убили моего бойца в Англии. В центре Европы — в Гернси, на Британских островах, произошло убийство бойца 8-й отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии Мика (Mick Alps). Мик – был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик виз для военных нужд батальона. Он помогал нам, воевал с нами, на днях я должен был встретить его на границе — Мик вез машину, броник, термобелье. Убийство на островах, где население менее 70 тысяч, откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга — это резонансное событие», — заявил он.
собаке собачья смерть!« ответить
хорошая новость...« ответить
"Снайпер Алена Белозерская показала, как уничтожила трех боевиков".« ответить
У Кадырова руки длинные!« ответить
Хорошая новость! Награда нашла бойца..« ответить
on ubival drugih, drugie ego ubili...« ответить
on sam vibral svoju sudjbu.
kstati on ubival i voeval tam gde ne kak ne svjazano s ego rodinoi.
polez v cuzuju stranu, v cuzuju igru i polucil ot cuzih.
za cto svoju ziznj otdal?
Gājis bojā varonis, īsts savas zemes dēls. Lai Dievs rūpējas par viņu debesīs.« ответить
Настоящий сын Латвии - воевал вна Украине, жил в Англии.« ответить
Ну да, а что про бурятов сказать можешь?« ответить
Буря́ты (самоназвание — буряад, буряад зон, буряадууд) — монгольский народ, говорящий на бурятском языке. Буряты являются наиболее северным монгольским народом и исторически сложились в районе озера ...« ответить
Я про палённых на Донбассе имел в виду...« ответить
Ни про каких бурятов ничего не найдено, посему и сказать ничего невозможно.« ответить
Алпс воевал на Украине, будучи членом 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии........домбрава в курсах« ответить
ПБ должны допрашивать нацыка Домбраву, он всё знает, это его люди.« ответить
Он и путевку выписал.. Самому-то ссыкотно.« ответить
они им бюджет не утвердят :)))))))))« ответить
Собаке собачья смерть.Cмерть нацистам!« ответить