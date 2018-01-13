В британском городе Гернси обнаружена сгоревший автомобиль с человеческими останками внутри, которые, вероятно, принадлежат недавно объявленному пропавшим без вести латвийцу Микусу Алпсу, передает BBC.

По словам британской полиции, автомобиль был подожжен в понедельник в тихом уголке города. К моменту появления на месте пожарных, машина была полностью уничтожена.

И хотя, как утверждают, стражи порядка, на данном этапе еще рано говорить о личности мужчины, им может оказаться 33-летний латвиец – житель города, который недавно пропал без вести.

“На данном этапе расследования мы рассматриваем все варианты дальнейшего направления расследования”, — заявили представители полиции.

Любопытно, что о смерти латвийца уже успели сообщить украинские СМИ, назвавшие происшествие “местью России”. Дело в том, что Алпс воевал на Украине, будучи членом 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии.

Смерть Мика Алпса подтвердил комбат 8-го отдельного батальона УДА «Аратта» Андрей Червень.

«У нас потери. Убили моего бойца в Англии. В центре Европы — в Гернси, на Британских островах, произошло убийство бойца 8-й отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии Мика (Mick Alps). Мик – был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик виз для военных нужд батальона. Он помогал нам, воевал с нами, на днях я должен был встретить его на границе — Мик вез машину, броник, термобелье. Убийство на островах, где население менее 70 тысяч, откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга — это резонансное событие», — заявил он.