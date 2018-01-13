В Англии найден сожженный автомобиль с телом латвийца, воевавшего на Украине(25)

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Виталий Вавилкин
21:30 13.01.2018
В мире / Война

В британском городе Гернси обнаружена сгоревший автомобиль с человеческими останками внутри, которые, вероятно, принадлежат недавно объявленному пропавшим без вести латвийцу Микусу Алпсу, передает BBC.

По словам британской полиции, автомобиль был подожжен в понедельник в тихом уголке города. К моменту появления на месте пожарных, машина была полностью уничтожена.

 

И хотя, как утверждают, стражи порядка, на данном этапе еще рано говорить о личности мужчины, им может оказаться 33-летний латвиец – житель города, который недавно пропал без вести.

 

“На данном этапе расследования мы рассматриваем все варианты дальнейшего направления расследования”, — заявили представители полиции.

 

Любопытно, что о смерти латвийца уже успели сообщить украинские СМИ, назвавшие происшествие “местью России”. Дело в том, что Алпс воевал на Украине, будучи членом 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии.

Смерть Мика Алпса подтвердил комбат 8-го отдельного батальона УДА «Аратта» Андрей Червень.

 

«У нас потери. Убили моего бойца в Англии. В центре Европы — в Гернси, на Британских островах, произошло убийство бойца 8-й отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии Мика (Mick Alps). Мик – был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик виз для военных нужд батальона. Он помогал нам, воевал с нами, на днях я должен был встретить его на границе — Мик вез машину, броник, термобелье. Убийство на островах, где население менее 70 тысяч, откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга — это резонансное событие», — заявил он.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (25)
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Latviešu хуууесос 21:48 13:01:2018

собаке собачья смерть!

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очень 21:59 13:01:2018

хорошая новость...

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Найдите 23:09 13:01:2018

"Снайпер Алена Белозерская показала, как уничтожила трех боевиков".

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CCCP 23:38 13:01:2018

У Кадырова руки длинные!

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эхо 21:57 13:01:2018

Хорошая новость! Награда нашла бойца..

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Janka 23:14 13:01:2018

on ubival drugih, drugie ego ubili...
on sam vibral svoju sudjbu.
kstati on ubival i voeval tam gde ne kak ne svjazano s ego rodinoi.
polez v cuzuju stranu, v cuzuju igru i polucil ot cuzih.
za cto svoju ziznj otdal?

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Latviešu patriots 21:57 13:01:2018

Gājis bojā varonis, īsts savas zemes dēls. Lai Dievs rūpējas par viņu debesīs.

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Ну да 23:00 13:01:2018

Настоящий сын Латвии - воевал вна Украине, жил в Англии.

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:D 23:06 13:01:2018

Ну да, а что про бурятов сказать можешь?

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ГУГЛ в помощь 23:13 13:01:2018

Буря́ты (самоназвание — буряад, буряад зон, буряадууд) — монгольский народ, говорящий на бурятском языке. Буряты являются наиболее северным монгольским народом и исторически сложились в районе озера ...

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:D 23:16 13:01:2018

Я про палённых на Донбассе имел в виду...

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Перечитав статью два раз и комментарий Latv.patriotsa 23:25 13:01:2018

Ни про каких бурятов ничего не найдено, посему и сказать ничего невозможно.

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пб должна найти врагов посягнувших на хероя 21:59 13:01:2018

Алпс воевал на Украине, будучи членом 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии........домбрава в курсах

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следователь 22:06 13:01:2018

ПБ должны допрашивать нацыка Домбраву, он всё знает, это его люди.

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глаша 22:15 13:01:2018

Он и путевку выписал.. Самому-то ссыкотно.

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пусть только попробуют 22:16 13:01:2018

они им бюджет не утвердят :)))))))))

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Гражданская позиция 22:00 13:01:2018

Собаке собачья смерть.Cмерть нацистам!

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123

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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