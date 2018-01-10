Учителя грамматической школы для девочек, расположенной в английском Олтрингеме, получили от директора учебного заведения распоряжение не использовать слово «девочки» при обращении к ученицам. Об этом сообщает Daily Mail.
Подобное решение связано с тем, что гендерно окрашенное обращение к ученицами может вызвать обиду и дискриминировать тех воспитанниц, которые еще не определились с собственным полом либо не причисляют себя к «девочкам». Во избежание такой ситуации учителям предписано обращаться с нейтральным словом «студенты».
При этом само название учебного заведения, в котором присутствует слово «девочки» («girls»), руководство менять не намерено, по крайней мере, в данный момент. Инициатива вызвала удивление у людей, причастных к учебному заведению. В частности, один из родителей отметил, что сперва принял это письмо за шутку.
Девушка,а девушка?« ответить
Что тебе,бабушка?
Какая я тебе бабушка?
А какая я тебе девушка?
развелось пиидерастов пол европы!в латвии каждый второрй пиидераст!« ответить
Если кто-то не определился с полом, это его проблемы. Зачем же таким обращением дискриминировать тех, у кого с психикой все нормально и они живут в ладу с природой, а не издеваются над ней?!« ответить
Странный Мир! Скоро нормальным человеком, мальчиком, девочкой, мужчиной, женщиной, матерью, отцом станет стыдно быть! Садом и Гомора, уже и Епископат погряз в разврате. Скоро Евангелие перепишут под разную нечисть. Это не Европа, а исчадие Ада« ответить