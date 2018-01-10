Британцы запретили называть школьниц “девочками”, чтобы не обидеть трансгендеров(4)

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Виталий Вавилкин
21:15 10.01.2018
Lifenews / Интересно

Учителям школы для девочек в Олтрингеме предписали называть учениц «студентами», а не «девочками», чтобы не дискриминировать тех, кто не определился с полом.

Учителя грамматической школы для девочек, расположенной в английском Олтрингеме, получили от директора учебного заведения распоряжение не использовать слово «девочки» при обращении к ученицам. Об этом сообщает Daily Mail.

 

Подобное решение связано с тем, что гендерно окрашенное обращение к ученицами может вызвать обиду и дискриминировать тех воспитанниц, которые еще не определились с собственным полом либо не причисляют себя к «девочкам». Во избежание такой ситуации учителям предписано обращаться с нейтральным словом «студенты».

 

При этом само название учебного заведения, в котором присутствует слово «девочки» («girls»), руководство менять не намерено, по крайней мере, в данный момент. Инициатива вызвала удивление у людей, причастных к учебному заведению. В частности, один из родителей отметил, что сперва принял это письмо за шутку.

 

tvzvezda.ru / Фото
Комментарии (4)
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sergiusz 21:32 10:01:2018

Девушка,а девушка?
Что тебе,бабушка?
Какая я тебе бабушка?
А какая я тебе девушка?

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Latviešu хуууесос 21:36 10:01:2018

развелось пиидерастов пол европы!в латвии каждый второрй пиидераст!

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Все с ног на голову 22:32 10:01:2018

Если кто-то не определился с полом, это его проблемы. Зачем же таким обращением дискриминировать тех, у кого с психикой все нормально и они живут в ладу с природой, а не издеваются над ней?!

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Пророк 22:35 10:01:2018

Странный Мир! Скоро нормальным человеком, мальчиком, девочкой, мужчиной, женщиной, матерью, отцом станет стыдно быть! Садом и Гомора, уже и Епископат погряз в разврате. Скоро Евангелие перепишут под разную нечисть. Это не Европа, а исчадие Ада

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)