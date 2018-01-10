Учителям школы для девочек в Олтрингеме предписали называть учениц «студентами», а не «девочками», чтобы не дискриминировать тех, кто не определился с полом.

Учителя грамматической школы для девочек, расположенной в английском Олтрингеме, получили от директора учебного заведения распоряжение не использовать слово «девочки» при обращении к ученицам. Об этом сообщает Daily Mail.

Подобное решение связано с тем, что гендерно окрашенное обращение к ученицами может вызвать обиду и дискриминировать тех воспитанниц, которые еще не определились с собственным полом либо не причисляют себя к «девочкам». Во избежание такой ситуации учителям предписано обращаться с нейтральным словом «студенты».

При этом само название учебного заведения, в котором присутствует слово «девочки» («girls»), руководство менять не намерено, по крайней мере, в данный момент. Инициатива вызвала удивление у людей, причастных к учебному заведению. В частности, один из родителей отметил, что сперва принял это письмо за шутку.