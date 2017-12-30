В Apple признали факт намеренного замедления старых iPhone(2)

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Виталий Вавилкин
22:37 29.12.2017
Техно

Американская компания Apple вынуждена была извиниться за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone. На компанию обрушилась волна критики за эти действия, хотя она и уверяет, что стремится таким образом продлить срок работы смартфонов.

Apple заявила, что заменит батареи на меньшие и в наступающем году выпустит программное обеспечение, которое позволит пользователям следить за состоянием батареи телефона.

 

Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей своих смартфонов, возникали и ранее, когда пользователи начали делиться собственными версиями на этот счет. Существует мнение, что, замедляя работу старых телефонов, Apple стимулирует пользователей приобретать новые модели.

 

Как объяснила компания, аккумуляторы айфонов со временем теряют свою работоспособность.

 

«Мы стремимся обеспечить своих пользователей наилучшими возможностями, что включает в себя улучшение общей производительности и продление срока службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде «, — сказали в Apple.

 

Проблема приводит к тому, что в качестве защитной меры гаджет отключается вообще.

 

В новом заявлении, опубликованном на официальном сайте Apple, производитель заявил, что снизит цену замены батареи, гарантийный срок которой истек, с 79 до 29 долларов США для всех владельцев iPhone 6 или более поздних моделей.

 

Эти вынужденные меры компания предпримет, как она заявляет, ради решения проблем клиентов, уважения к их преданности и восстановления доверия всех, кто мог усомниться в намерениях Apple.

 

В США к Apple было подано восемь индивидуальных исков по этому вопросу, кроме того иски были поданы в Израиле и во Франции.

 

 

BBC Russian / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
Janka 22:53 29:12:2017

ja eto cital mesjac nazad.
vesti = tormoz.

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Profile_default
Samsung тоже эти грешит 07:31 30:12:2017

К счастью на Самсунг батарея стоит дешевле. Телефоны Самсунг лучше, если даже Аппле у них экраны заказывает для своих новых моделей...

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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