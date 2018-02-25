В Берлине выбрали лучший фильм года

Румынская картина «Не прикасайся» («Touch Me Not») Адины Пинтилие стала обладателем «Золотого медведя» 68-го Берлинского кинофестиваля.

В фильме рассказывается о 50-летней Лоре, которая пытается бороться с собственными фобиями и проходит путь принятия себя и своей внешности.

Гран-при жюри присудили картине «Лицо» польского режиссёра Малгожаты Шумовской. В фильме рассказывается история молодого человека, который попадает в аварию, решается на пересадку лица и пытается жить дальше с новой внешностью.

«Серебряный медведь» — приз Альфреда Бауэра за открытие новых горизонтов в кинематографе — достался режиссёру Марчело Мартинеси за фильм «Наследницы» об истории двух женщин по имени Чела и Чикита, которые живут вместе больше 30 лет, сталкиваются с нехваткой денег, бытовыми трудностями и пытаются найти выход их них.

За лучшую режиссуру «Серебряным медведем» был награжден Уэс Андерсон, чей мультфильм «Остров собак» открывал киносмотр.

Лучшим актером стал Антуан Байон за роль в французском фильме «Молитва», а Ана Брюн получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль в картине парагвайского режиссёра Марчело Мартинеси «Наследницы».

«Серебряным медведем» за лучший сценарий были награждены авторы фильма «Музей» мексиканца Алонсо Руис Палашиоса.

Художник по костюмам Елена Окопная фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов» получила «Серебряного медведя» за вклад в кинематограф.

Лучшим дебютом в полнометражном кино стала румынская картина «Не прикасайся» («Touch Me Not») Адины Пинтилие.

Особого упоминания удостоилась дебютная картина «An Elephant Sitting Still» китайского режиссёра Ху Бо из программы «Форум».

68-й Берлинский фестиваль проходил в столице Германии с 15 февраля. На нем было показано 385 фильмов и прошло 949 показов.

В основном конкурсе участвовало 24 картины, 19 из которых претендовали на «Золотого» и «Серебряного» медведей. Свои новые работы представили Уэс Андерсон, Стив Содерберг, Лав Диаз, Бенуа Жако, Гас Ван Сент, братья Нейтан и Дэвид Зеллнер, Кристиан Петцольд, Филип Гренинг, Манс Манссон и Аксель Петерсен и другие.

Президентом жюри этого года стал режиссер, сценарист Том Тыквер.

Берлинале считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Впервые прошел в Берлине в 1951 году.