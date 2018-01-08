В ближайшие 10 дней существенных осадков в Латвии не ожидается

Лента новостей
Подснежники–бесснежники Премьер готов рассмотреть повышение зарплат чиновникам Январская серия «Динамо»: начало оптимистичное Драме «Зови меня своим именем» не досталось ни одного «Золотого глобуса». Почему? Носкоеда на видали? Позор! В Латгале ликвидируют десятки маршрутов общественного транспорта Москвич из Саласпилса Кучинскис: не ищите козлов отпущения! На это нет времени... Как куется победа
Eще в разделе
Позор! В Латгале ликвидируют десятки маршрутов общественного транспорта Япония заплатит стипендии латвийским учителям. С какой целью? Бартецкий: отдам петицию за русское образование в хорошие руки Грабеж: в Литве продукты с маркой Rimi гораздо дешевле, чем у нас Выдворенная журналистка планировала снять фильм про Вике-Фрейбергу
Тимур Пушкарев
12:15 08.01.2018
Наша Латвия / Погода

В ближайшие 10 дней под влиянием антициклона в Латвии существенных осадков не ожидается, температура воздуха понизится, прогнозирует «Global Forecast System».

Уровень воды в большинстве рек постепенно снизится до низшей отметки с лета. Водоемы, за исключением участков рек с быстрым течением, замерзнут.

 

На свободных от снежного покрова территориях с понижением влажности воздуха можно ожидать первых пожаров, вызванных сжиганием сухой травы.

 

Предполагается, что в конце этой недели сезон откроют несколько лыжных трасс.

 

На этой неделе в Латвии холода ниже -10 градусов не прогнозируются, по некоторым прогнозам, в конце недели мороз усилится.

 

В первой половине недели температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, местами, в основном в восточных районах страны, возможны мелкие осадки.

 

Западный ветер в середине недели сменится слабым до умеренного восточным, юго-восточным ветром, что будет способствовать понижению уровня воды также в море.

LETA / Фото LETA
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV