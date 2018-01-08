В ближайшие 10 дней существенных осадков в Латвии не ожидается

Уровень воды в большинстве рек постепенно снизится до низшей отметки с лета. Водоемы, за исключением участков рек с быстрым течением, замерзнут.
На свободных от снежного покрова территориях с понижением влажности воздуха можно ожидать первых пожаров, вызванных сжиганием сухой травы.
Предполагается, что в конце этой недели сезон откроют несколько лыжных трасс.
На этой неделе в Латвии холода ниже -10 градусов не прогнозируются, по некоторым прогнозам, в конце недели мороз усилится.
В первой половине недели температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, местами, в основном в восточных районах страны, возможны мелкие осадки.
Западный ветер в середине недели сменится слабым до умеренного восточным, юго-восточным ветром, что будет способствовать понижению уровня воды также в море.
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