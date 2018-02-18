В ближайшие дни в Латвии начнется самый холодный период зимы(4)

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Виталий Вавилкин
08:30 18.02.2018
Наша Латвия / Погода

Уже в ближайшие дни в Латвии начнется самый холодный период зимы, когда температура воздуха ночами может опускаться ниже -20 градусов, свидетельствуют последние прогнозы.

Самые серьезные морозы традиционно пройдут по Видземе и Латгале, но в Курземе и Земгале, если небо будет ясным, столбик термометра может опуститься до отметки -20.

 

Ожидается, что в ближайшие недели Латвию достигнут несколько холодных фронтов, между которыми в страну придут сильные ветра и снегопады.

 

Вероятно, температура воздуха не опустится ниже -30, в виду чего рекорд предыдущей зимы побит не будет.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Зая c Бали 08:53 18:02:2018

...если небо будет ясным, столбик термометра может опуститься до отметки -20.===>Тупые Л0ТЫШовские синоптики╭∩╮ ╭∩╮ ╭∩╮ ╭∩╮ ╭∩╮

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Latviešu patriots 10:25 18:02:2018

Truls krievu dauna komentārs!

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знаменитый фуфлолог 13:56 18:02:2018

я ещё в ноябре предсказывал снежную зиму и страшные морозы

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Красота, 17:06 18:02:2018

ЭТО БОГ ЛАТЫШНЮ - К СИБИРИ ГОТОВИТ!!! Сибирские ЛАТЫШИ - ЖДИТЕ PAБOB,3AOДHO HAУЧИTE ИХ РУССКОМУ ЯЗЫКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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