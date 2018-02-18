Самые серьезные морозы традиционно пройдут по Видземе и Латгале, но в Курземе и Земгале, если небо будет ясным, столбик термометра может опуститься до отметки -20.
Ожидается, что в ближайшие недели Латвию достигнут несколько холодных фронтов, между которыми в страну придут сильные ветра и снегопады.
Вероятно, температура воздуха не опустится ниже -30, в виду чего рекорд предыдущей зимы побит не будет.
...если небо будет ясным, столбик термометра может опуститься до отметки -20.===>Тупые Л0ТЫШовские синоптики╭∩╮ ╭∩╮ ╭∩╮ ╭∩╮ ╭∩╮« ответить
Truls krievu dauna komentārs!« ответить
я ещё в ноябре предсказывал снежную зиму и страшные морозы« ответить
ЭТО БОГ ЛАТЫШНЮ - К СИБИРИ ГОТОВИТ!!! Сибирские ЛАТЫШИ - ЖДИТЕ PAБOB,3AOДHO HAУЧИTE ИХ РУССКОМУ ЯЗЫКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить