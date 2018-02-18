Уже в ближайшие дни в Латвии начнется самый холодный период зимы, когда температура воздуха ночами может опускаться ниже -20 градусов, свидетельствуют последние прогнозы.

Самые серьезные морозы традиционно пройдут по Видземе и Латгале, но в Курземе и Земгале, если небо будет ясным, столбик термометра может опуститься до отметки -20.

Ожидается, что в ближайшие недели Латвию достигнут несколько холодных фронтов, между которыми в страну придут сильные ветра и снегопады.

Вероятно, температура воздуха не опустится ниже -30, в виду чего рекорд предыдущей зимы побит не будет.