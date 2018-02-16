В ближайшие дни выпадет много снега

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Владимир Бучельников
08:12 16.02.2018
Наша Латвия / Погода

В ближайшие дни в Латвии ожидается больше осадков, прогнозируют синоптики.

Согласно прогнозу «Global Forecast System», в Латвии выпадет 5-20 мм снега, больше всего его будет в Видземе и на побережье Курземе, где толщина снежного покрова увеличится на 10 см.

 

Температура воздуха будет чуть ниже нулевой отметки, а максимальная не превысит +3 градусов. По ночам ожидаются морозы ниже -10 градусов.

 

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в конце февраля и начале марта в Латвию придут сильные холода, а также выпадет много снега.

LETA / Фото
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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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