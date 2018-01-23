Планируется расширять территории существующих и открывать новые базы, перенимая в ведение Министерства обороны новые объекты недвижимости, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.
Перениматься будут в основном государственные и муниципальные объекты недвижимости. В Риге база разместится на территории бывшей больницы «Линэзерс».
Нужно готовить опорные пункты где можно будет получить оружие для очистки Латвии от мусорни и врагов российских« ответить
Конечно же,ты первый будешь на березе болтаться!« ответить
Да хоть сто,вряд ли будет толк.« ответить
Foto: Что солдатик должен сделать Вей0нису?« ответить
Aizsardzības ministrija rīkojas pilnīgi pareizi. Malači, tā turpināt. Zemessardze ir jāattīsta. 100% atbalstu.« ответить
Чем больше на дурость потратят, тем быстрей их и перевешают! :)« ответить
Susļiku vērotājam. Vispirms izaudzē, ar ko kārt, krievu ākst. Tādu kā tevi, jebkurš zemessargs gar sienu izsmērēs.« ответить