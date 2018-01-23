В ближайшие годы будут созданы шесть новых баз Земессардзе(7)

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Тимур Пушкарев
14:40 22.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Министерство обороны до 2021 года планирует начать развитие шести новых баз батальонов Земессардзе — в Риге, Елгавском, Баусском, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях.

Планируется расширять территории существующих и открывать новые базы, перенимая в ведение Министерства обороны новые объекты недвижимости, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

 

Перениматься будут в основном государственные и муниципальные объекты недвижимости. В Риге база разместится на территории бывшей больницы «Линэзерс».

LETA / Фото LETA
Комментарии (7)
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ваня 14:54 22:01:2018

Нужно готовить опорные пункты где можно будет получить оружие для очистки Латвии от мусорни и врагов российских

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Ване 15:01 22:01:2018

Конечно же,ты первый будешь на березе болтаться!

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Dpf 15:03 22:01:2018

Да хоть сто,вряд ли будет толк.

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ha-ha! 15:21 22:01:2018

Foto: Что солдатик должен сделать Вей0нису?

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Latviešu patriots 15:28 22:01:2018

Aizsardzības ministrija rīkojas pilnīgi pareizi. Malači, tā turpināt. Zemessardze ir jāattīsta. 100% atbalstu.

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Ты суслика видишь? 15:31 22:01:2018

Чем больше на дурость потратят, тем быстрей их и перевешают! :)

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Latviešu patriots 15:40 22:01:2018

Susļiku vērotājam. Vispirms izaudzē, ar ko kārt, krievu ākst. Tādu kā tevi, jebkurš zemessargs gar sienu izsmērēs.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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