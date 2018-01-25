В ближайшие сутки ожидаются дождь и туман

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Виталий Вавилкин
21:10 24.01.2018
Наша Латвия / Погода

В четверг по всей Латвии ожидается оттепель и туман, местами возможны кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, прояснения возможны лишь во второй половине дня на севере Курземе. На большей части территории Латвии видимость будет ухудшена из-за тумана.

 

Температура воздуха ночью и днем составит +1..+6 градусов, только на востоке сохранится небольшой мороз. Скорость южного, юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду.

 

В Риге будет облачно, туманно, временами возможен дождь. Температура составит +4..+5 градуса, поэтому выпавший снег растает.

LETA / Фото
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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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