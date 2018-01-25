В ближайшие сутки ожидаются дождь и туман

В четверг по всей Латвии ожидается оттепель и туман, местами возможны кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, прояснения возможны лишь во второй половине дня на севере Курземе. На большей части территории Латвии видимость будет ухудшена из-за тумана.

Температура воздуха ночью и днем составит +1..+6 градусов, только на востоке сохранится небольшой мороз. Скорость южного, юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду.

В Риге будет облачно, туманно, временами возможен дождь. Температура составит +4..+5 градуса, поэтому выпавший снег растает.