В болезни Табакова обвинили стоматологов

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18:20 30.12.2017
Lifenews / Социум

Тяжелое состояние народного артиста СССР Олега Табакова стало следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, серьезный воспалительный процесс был спровоцирован установленными актеру зубными имплантами. Врачи клиники, где лечатся многие театральные деятели, не обратили на возникшие осложнения должного внимания. В результате у Табакова развился сепсис.

 

Ранее в декабре сообщалось, что Табаков пришел в сознание после того, как его ввели в искусственную кому. Отмечалось, что актер практически никого не узнавал. В состояние медикаментозной седации его ввели для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

 

82-летнего актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям СМИ, у него диагностировали заражение крови. Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.

 

Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит» и «Человек с бульвара Капуцинов».

Lenta.ru / Фото
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