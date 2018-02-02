В больнице обнаружили пытки(4)

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газета Сегодня
20:00 01.02.2018
газета Сегодня / Скандал

В Детской психоневрологической больнице «Айнажи» детей привязывали и фиксировали на несколько дней и даже недель, сообщил вчера журналистам омбудсмен Юрис Янсонс, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Проверка показала, что в действиях в отношении детей в этой больнице заметны признаки пыток, подчеркнул омбудсмен.

 

«Отношение большой части общества к пыткам остается на средневековом уровне, когда пытки применялись с целью причинить физическую боль или психологические страдания. Но сегодня понятие пыток гораздо шире», — отметил он.

 

В 2017 году Бюро госуполномоченного по правам человека получило несколько заявлений от родителей детей о возможных нарушениях прав человека в Детской психоневрологической больнице «Айнажи».

 

Одним из выявленных нарушений Янсонс назвал необеспеченность больницы достаточным числом врачей. В больнице 80 койко–мест, во время проверки в ней лечились 74 пациента, но в больнице работает всего один психиатр, а ночью дежурного врача вообще нет. Несмотря на длительность пребывания детей в больнице, их медицинские карты не оформлены. Другие услуги также не обеспечиваются или обеспечиваются в очень ограниченном объеме. Детей не информируют о лечении и его продолжительности, хотя несовершеннолетний пациент тоже имеет право получать эту информацию.

 

Во время проверки дети рассказывали о пережитом физическом и эмоциональном насилии. За непослушание их наказывали уколами и привязывали к кровати.

 

«Жестокость и насилие в отношении несовершеннолетних запрещены, но здесь эти признаки есть», — заключил омбудсмен.

 

Записи в больничном журнале свидетельствуют о противоправных случаях фиксации детей за различные якобы совершенные ими нарушения, причем в присутствии других детей.

 

Детям также не разрешено держать в комнатах личные вещи, что является нарушением Конвенции о защите прав детей, запрещающей нарушать неприкосновенность личной жизни детей.

 

Детям в «Айнажи» не разрешается звонить своим близким, а когда в больницу звонят родители, разговоры прослушиваются. Корреспонденция детей тоже проверяется. Есть основания считать, что письма детей вообще не доходят до адресатов.

 

Подростки, находясь в больнице, постоянно испытывают чувство голода. Порции еды маленькие, их объем для четырехлетних детей и для подростков одинаков.

 

Дети взаимно агрессивны, применяют друг к другу насилие, в том числе сексуальное, и никакой реакции на это в больнице нет. «Можно говорить о безответственности и бездействии должностных лиц», — считает Янсонс.

Так как материалы проверки указывают на возможный состав преступлений, омбудсмен подал заявление об этих нарушениях в Генпрокуратуру.

 

Госсекретарь минздрава Айвар Лапиньш на время расследования отстранил от должности члена правления больницы «Айнажи» Илону Балоде.

 

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Ivan 20:18 01:02:2018

Уголовщина и беззаконое, латышская медицина по части психиатрии особенно детской нуждается в пристальном внимании международных экспертов, насилие над детьми чудовищно, но латыши ничтожные позволяют себе любые извращения. Кто " крышует" издевательства и почему ещё не в тюрьме персонал, фактов достаточно. Где находятся прокуроры латышские?! Бездействие - содействие преступлениям.

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CCCP 20:21 01:02:2018

Это не пытки а наказание, но всё равно виновные должны сесть в тюрму. Имена детей должны быть опубликованы. Если среди детей есть сироты - мы должны это знать и заступится за этих детей.

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Ivan 20:41 01:02:2018

Несогласен, на деле настоящие пытки несовместимые с каким-либо восстановлением здоровья, да конечно, пока ещё детям гвозди под ногти не загоняют , в педофилии и разврате не уличены, фактов нет, никто жалобы и вопиющую боль детскую не воспринимает извращенцы пользуются частичным отсутствием детской дееспособности. Карательную латышскую медицину никто не отменял , такие заявления идут прямым текстом, уголовники в белых халатах иначе называть невозможно, без прикрытия латышских оборотней полицейских беспредел невозможен.

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доктор 21:15 01:02:2018

Менгеле отдыхает,современный концлагерь для больных детей ,можно представить,что творится в пансионатах для стариков...

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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