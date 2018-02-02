Проверка показала, что в действиях в отношении детей в этой больнице заметны признаки пыток, подчеркнул омбудсмен.
«Отношение большой части общества к пыткам остается на средневековом уровне, когда пытки применялись с целью причинить физическую боль или психологические страдания. Но сегодня понятие пыток гораздо шире», — отметил он.
В 2017 году Бюро госуполномоченного по правам человека получило несколько заявлений от родителей детей о возможных нарушениях прав человека в Детской психоневрологической больнице «Айнажи».
Одним из выявленных нарушений Янсонс назвал необеспеченность больницы достаточным числом врачей. В больнице 80 койко–мест, во время проверки в ней лечились 74 пациента, но в больнице работает всего один психиатр, а ночью дежурного врача вообще нет. Несмотря на длительность пребывания детей в больнице, их медицинские карты не оформлены. Другие услуги также не обеспечиваются или обеспечиваются в очень ограниченном объеме. Детей не информируют о лечении и его продолжительности, хотя несовершеннолетний пациент тоже имеет право получать эту информацию.
Во время проверки дети рассказывали о пережитом физическом и эмоциональном насилии. За непослушание их наказывали уколами и привязывали к кровати.
«Жестокость и насилие в отношении несовершеннолетних запрещены, но здесь эти признаки есть», — заключил омбудсмен.
Записи в больничном журнале свидетельствуют о противоправных случаях фиксации детей за различные якобы совершенные ими нарушения, причем в присутствии других детей.
Детям также не разрешено держать в комнатах личные вещи, что является нарушением Конвенции о защите прав детей, запрещающей нарушать неприкосновенность личной жизни детей.
Детям в «Айнажи» не разрешается звонить своим близким, а когда в больницу звонят родители, разговоры прослушиваются. Корреспонденция детей тоже проверяется. Есть основания считать, что письма детей вообще не доходят до адресатов.
Подростки, находясь в больнице, постоянно испытывают чувство голода. Порции еды маленькие, их объем для четырехлетних детей и для подростков одинаков.
Дети взаимно агрессивны, применяют друг к другу насилие, в том числе сексуальное, и никакой реакции на это в больнице нет. «Можно говорить о безответственности и бездействии должностных лиц», — считает Янсонс.
Так как материалы проверки указывают на возможный состав преступлений, омбудсмен подал заявление об этих нарушениях в Генпрокуратуру.
Госсекретарь минздрава Айвар Лапиньш на время расследования отстранил от должности члена правления больницы «Айнажи» Илону Балоде.
Антон ГОРОДНИЦКИЙ.
Уголовщина и беззаконое, латышская медицина по части психиатрии особенно детской нуждается в пристальном внимании международных экспертов, насилие над детьми чудовищно, но латыши ничтожные позволяют себе любые извращения. Кто " крышует" издевательства и почему ещё не в тюрьме персонал, фактов достаточно. Где находятся прокуроры латышские?! Бездействие - содействие преступлениям.« ответить
Это не пытки а наказание, но всё равно виновные должны сесть в тюрму. Имена детей должны быть опубликованы. Если среди детей есть сироты - мы должны это знать и заступится за этих детей.« ответить
Несогласен, на деле настоящие пытки несовместимые с каким-либо восстановлением здоровья, да конечно, пока ещё детям гвозди под ногти не загоняют , в педофилии и разврате не уличены, фактов нет, никто жалобы и вопиющую боль детскую не воспринимает извращенцы пользуются частичным отсутствием детской дееспособности. Карательную латышскую медицину никто не отменял , такие заявления идут прямым текстом, уголовники в белых халатах иначе называть невозможно, без прикрытия латышских оборотней полицейских беспредел невозможен.« ответить
Менгеле отдыхает,современный концлагерь для больных детей ,можно представить,что творится в пансионатах для стариков...« ответить