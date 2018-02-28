В четверг сохранится холодная погода

В первый день марта мороз в Латвии ослабнет лишь ненамного, прогнозируют синоптики.

Ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью понизится до -16..-22 градусов, на севере Курземе до 12..-15. Во второй половине дня потеплеет до -6..-11 градусов. Умеренный ветер с востока, северо-востока усилит ощущение холода.

В Риге в четверг осадков не ожидается, температура ночью составит до -18 градусов, днем повысится до -8.