В Чикаго умер бывший солист группы The Temptations

В США скончался бывший солист американской группы The Temptations.

Дэннис Эдвардс умер в четверг вечером в одной из больниц Чикаго от осложнений, вызванных менингитом. Певцу было 74 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Эдвардс родился 3 февраля 1943 года в Фэрфилде. Исполнял песни в жанре соул, ритм-н-блюз, поп и диско. В 1968 году стал вокалистом группы The Temptations.

Композиция Papa was a Rollin' Stone вошла в список «500 песен, сформировавших рок-н-ролл». В 1989 году певец был включен в Зал славы рок-н-ролла. Музыканты коллектива трижды удостаивались премии «Грэмми».