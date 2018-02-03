В Чикаго умер бывший солист группы The Temptations

Дэннис Эдвардс умер в четверг вечером в одной из больниц Чикаго от осложнений, вызванных менингитом. Певцу было 74 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Эдвардс родился 3 февраля 1943 года в Фэрфилде. Исполнял песни в жанре соул, ритм-н-блюз, поп и диско. В 1968 году стал вокалистом группы The Temptations.
Композиция Papa was a Rollin' Stone вошла в список «500 песен, сформировавших рок-н-ролл». В 1989 году певец был включен в Зал славы рок-н-ролла. Музыканты коллектива трижды удостаивались премии «Грэмми».
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.