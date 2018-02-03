В Чикаго умер бывший солист группы The Temptations

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Виталий Вавилкин
08:45 03.02.2018
Lifenews / Знаменитость

В США скончался бывший солист американской группы The Temptations.

Дэннис Эдвардс умер в четверг вечером в одной из больниц Чикаго от осложнений, вызванных менингитом. Певцу было 74 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

 

Эдвардс родился 3 февраля 1943 года в Фэрфилде. Исполнял песни в жанре соул, ритм-н-блюз, поп и диско. В 1968 году стал вокалистом группы The Temptations.

 

Композиция Papa was a Rollin' Stone вошла в список «500 песен, сформировавших рок-н-ролл». В 1989 году певец был включен в Зал славы рок-н-ролла. Музыканты коллектива трижды удостаивались премии «Грэмми».

RG.RU / Фото
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Павел Кириллов
02.02.2018

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