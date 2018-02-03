Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео в своем Twitter написал, что регулярно проводит встречи с коллегами из российских спецслужб и объяснил их обеспечением безопасности американцев.

«Мы периодически встречаемся с нашими партнерами из российской разведки по тем же причинам, по которым это делали наши предшественники,— для обеспечения безопасности граждан США»,— написал Помпео.

Он отметил, что темами подобных встреч становятся антитеррористическая деятельность и авиационная безопасность.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт объяснила, что в интересах нацбезопасности Вашингтон может приостанавливать действие санкций. Об этом пишет РБК.

«Я могу сказать, что в большинстве вопросов, если что-то объясняется интересами национальной безопасности США, мы, как и другие страны, можем приостанавливать эти [ограничения], чтобы люди могли приехать в Соединенные Штаты», — отметила Науэрт.

В любом случае, подчеркнула представитель Госдепа, Россия и США должны работать вместе, чтобы координировать свои действия в борьбе с «Исламским государством (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

1 февраля американские СМИ сообщили, что на прошлой неделе в США побывали глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников и руководитель главного управления Генштаба ВС Игорь Коробов.

Бортников в санкционных списках не значится, Нарышкин попал под запретительные меры в 2014 году из-за событий на Украине, Коробков — в 2016 году, по подозрению в связи его ведомства с хакерами, атаковавшими серверы Демократической партии.