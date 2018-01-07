В Дании острая нехватка рабочих рук: нужны еще гастарбайтеры из Восточной Европы(6)

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Владимир Бучельников
13:53 07.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Датские работодатели оказались в непростой ситуации, так как им становится все сложнее нейти граждан ЕС, готовых приехать в страну на заработки, пишет Postimees.

По оценке Центрального союза работодателей Дании, в стране ощущается острая нехватка зарубежной рабочей силы, пишет Local.

 

За последние 15 месяцев число граждан ЕС, прибывших в Данию, ощутимо сократилось. Если во втором квартале 2016 года в Данию на заработки прибыло 14500 граждан ЕС, то в третьем квартале 2017-го их было лишь 5000.

 

Больше всего к Дании охладели польские работники.

 

«Ситуация складывается непростая. Рабочая сила из Польши и других стран Восточной Европы не едет к нам. В сложившейся ситуации у нас возникает нехватка квалифицированной рабочей силы», — признал глава Союза Якоб Холбраад.

 

Причиной перемен считается рост зарплат и уровня жизни в Восточной Европе. Датские политики опасаются, что в условиях нехватки рабочей силы страну могут покинуть некоторые предприятия.

Postimees / Фото
Комментарии (6)
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ин-на 14:38 07:01:2018

африканские беженцы уже в пути в Данию

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А шшо? 14:58 07:01:2018

Пычяму дачники сами не хотют працуваты?

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dlz77 15:55 07:01:2018

захотят ли они поработать с такой рогатой бабой.

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хохлов 15:03 07:01:2018

пусть приглашают, они там от души накосячут.

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Electrician 15:17 07:01:2018

Пиздёшь ! Калифицированые Технические Работники на Достойную Зарплату и с местными социальными гарантиями там Не нужны . Нужны холуи-плебеи за нищенскую подачку на автомойки , сортиры убирать и на фермах батрачить .

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3000€+ 19:57 07:01:2018

Зарабатавает в Дании квалифицырованный строитель...

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