По оценке Центрального союза работодателей Дании, в стране ощущается острая нехватка зарубежной рабочей силы, пишет Local.
За последние 15 месяцев число граждан ЕС, прибывших в Данию, ощутимо сократилось. Если во втором квартале 2016 года в Данию на заработки прибыло 14500 граждан ЕС, то в третьем квартале 2017-го их было лишь 5000.
Больше всего к Дании охладели польские работники.
«Ситуация складывается непростая. Рабочая сила из Польши и других стран Восточной Европы не едет к нам. В сложившейся ситуации у нас возникает нехватка квалифицированной рабочей силы», — признал глава Союза Якоб Холбраад.
Причиной перемен считается рост зарплат и уровня жизни в Восточной Европе. Датские политики опасаются, что в условиях нехватки рабочей силы страну могут покинуть некоторые предприятия.
африканские беженцы уже в пути в Данию« ответить
Пычяму дачники сами не хотют працуваты?« ответить
захотят ли они поработать с такой рогатой бабой.« ответить
пусть приглашают, они там от души накосячут.« ответить
Пиздёшь ! Калифицированые Технические Работники на Достойную Зарплату и с местными социальными гарантиями там Не нужны . Нужны холуи-плебеи за нищенскую подачку на автомойки , сортиры убирать и на фермах батрачить .« ответить
Зарабатавает в Дании квалифицырованный строитель...« ответить