В Даугавпилсе откроется выставка частной коллекции утюгов

Как сообщили BaltNews.lv в даугавпилсском самоуправлении, в основе выставки — более 70 старинных утюгов различных типов из уникальной коллекции даугавпилчанина Ивана Матеша, в которой экспонаты не похожи один на другой.
Выставка продлится до 29 апреля.
А с 12 февраля до 29 апреля музей приглашает посетить новую интерактивную программу «Путешествие в мир утюгов», участники которой смогут познакомиться с выставкой в необычной форме и поучаствовать в уникальном мастер-классе, создавая шедевр искусства при помощи утюга. Программа предназначена для старших групп детских садов и учеников 1-6 классов.
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