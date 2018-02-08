Пока вместо сломанных локомотивов получен только аттестат, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

АО «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод» (ДЛРЗ) получило от ПАО «Украинская железная дорога» (УЖД) аттестат на право проведения всех типов крупных ремонтов большинства серий локомотивов, работающих на колее 1520 мм.

Это означает, что технологические и производственные процессы ДЛРЗ получили признание со стороны УЖД на официальном уровне. До этого завод осуществлял ремонты локомотивов для частных украинских компаний.

По словам члена правления Даугавпилсского локомотиворемонтного завода Гатиса Камарутса, выдаче аттестата предшествовала основательная проверка и оценка со стороны представителей УЖД технических возможностей предприятия и условий осуществления ремонта локомотивов. Он уточнил, что документ предусматривает право на проведение текущих, средних и капитальных ремонтов четырнадцати — т. е. практически всех существующих серий тепловозов.

На сегодняшний день ДЛРЗ уже имеет аналогичные сертификаты на проведение ремонтов и модернизации тягового подвижного состава многих крупных предприятий России и других стран с шириной колеи 1520 мм. «Надеемся, что в число компаний, с которыми мы сотрудничаем, вскоре войдет и УЖД», — сказал Камарутс.

Директор украинского представительства отметил, что Даугавпилсский локомотиворемонтный завод обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы оказать национальному железнодорожному перевозчику Украины помощь в ремонте и модернизации тягового подвижного состава. «Мы планируем продолжить проведение ремонтов локомотивов крупных частных предприятий, а также участвовать в тендерах УЗ на ремонты локомотивов», — сказал представитель компании.

Отметим, что ДЛРЗ принадлежит эстонскому предприятию Skinest Rail. Его совладельцем является скандально известный предприниматель Олег Осиновский, который являлся фигурантом дела о подозрении в даче взятки экс–главе «Латвийской железной дороги» Угису Магонису. Размер предполагаемой взятки составлял около полумиллиона евро. Скандал имел место в 2015 году, однако судебного приговора по делу все еще нет.

Олег УГРЮМОВ.