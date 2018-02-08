АО «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод» (ДЛРЗ) получило от ПАО «Украинская железная дорога» (УЖД) аттестат на право проведения всех типов крупных ремонтов большинства серий локомотивов, работающих на колее 1520 мм.
Это означает, что технологические и производственные процессы ДЛРЗ получили признание со стороны УЖД на официальном уровне. До этого завод осуществлял ремонты локомотивов для частных украинских компаний.
По словам члена правления Даугавпилсского локомотиворемонтного завода Гатиса Камарутса, выдаче аттестата предшествовала основательная проверка и оценка со стороны представителей УЖД технических возможностей предприятия и условий осуществления ремонта локомотивов. Он уточнил, что документ предусматривает право на проведение текущих, средних и капитальных ремонтов четырнадцати — т. е. практически всех существующих серий тепловозов.
На сегодняшний день ДЛРЗ уже имеет аналогичные сертификаты на проведение ремонтов и модернизации тягового подвижного состава многих крупных предприятий России и других стран с шириной колеи 1520 мм. «Надеемся, что в число компаний, с которыми мы сотрудничаем, вскоре войдет и УЖД», — сказал Камарутс.
Директор украинского представительства отметил, что Даугавпилсский локомотиворемонтный завод обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы оказать национальному железнодорожному перевозчику Украины помощь в ремонте и модернизации тягового подвижного состава. «Мы планируем продолжить проведение ремонтов локомотивов крупных частных предприятий, а также участвовать в тендерах УЗ на ремонты локомотивов», — сказал представитель компании.
Отметим, что ДЛРЗ принадлежит эстонскому предприятию Skinest Rail. Его совладельцем является скандально известный предприниматель Олег Осиновский, который являлся фигурантом дела о подозрении в даче взятки экс–главе «Латвийской железной дороги» Угису Магонису. Размер предполагаемой взятки составлял около полумиллиона евро. Скандал имел место в 2015 году, однако судебного приговора по делу все еще нет.
Олег УГРЮМОВ.
В сс.сом продаётся локомотив за 50000€ тем временем, когда Магонис покупал такие за 300000 с откатом. Какие вообще локомотивы, если мы тут боремся з а «зелёную энерги». Может ещё кузницы построим для подковки лошадей при бензоколонках. Главное фирму на Эстонию записали, чтобы налоги не платить в Латвии. А сейчас эти ушатанные локомотивы будут гонять по нашим новым полотнам. Рабочии места появятся? Да с гулькин нос там будут зарплаты. Надо смотреть в будущее и вкладывать в инновации, развивать высокодоходное производство будущего и платить европейские зарплаты, растить специалистов, привлекать инжинеров и конструкторов изза рубежа. А они всё назад оглядываются. Ну такими темпами можно и паравозы реставрировать и телеги с санями латать. После войны например был спрос на пайку и лужение старых дырявых кастрюль. Сейчас поезда на магнитных подушках развивающие сотни километров в час. Вот такие надо проектировать и строить. А такими темпами пройдёт ещё четверть века и тогда точно тут останутся только специалисты по лужению кастрюль и подковке лошадей. А всё потому, что заводы и параходы достались ворам путём прихватизации, а эти только на металл умеют всё здавать и разбирать те же ж/д ветки. Страну разворовали и сейчас Ригу окончательно уничтожат. Знаете что ваш любимый Ушаков сделал намедни? Ригас Наму Парвалдниекс расторг договор с Ригас Силтумс и отдал теплосети некой новой никому не известной канторе. Знаете чем закончится? А как при Лужкове в Москве! В сети никто ничего вкладывать не будет, деньги выведут в офшор и разделят, а Рига через лет 5-10 будет как Москва, где постоянные аварии с комуникациями, перебои с водой и отоплением. Ну а на канторе будет сидеть зиц-председатель «Фунт», секретарь и бухгалтер, а на местах работать микрики с рабами на конвертных зарплатах. Даже инструмента и транспорта у них не будет, а толпы бродяг без образования, которые окончательно всё погубят. Почему народ молчит? Ах, да, их отвлекают всякими митингами и телевизором. Тут в той же Риге скоро панельные дома посыпятся как карточные домики, но и это мало кого волнует. Хуторское мышление социопатов с отдалённых сгнивших хуторов вкупе с безудержным воровством и жаждой наживы погубят ету страну окончательно. Больно смотреть как всё вокруг губят. Тот же локомотивный завод мог уже в 90-х по франчизе собирать доступные трактора для местного рынка и на экспорт, если совсем идей нет. Хотя о чём это я, тут надо работать, а воры даже в тюрьмах не работают.« ответить
Насрём хохлам под обшивку тепловоза ,пусть нюхают !« ответить