В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты

«Управлению национальной безопасности удалось раскрыть планы группировки «Хасм» — вооруженного крыла террористической организации «Братья-мусульмане», которая готовила серию нападений на туристические объекты, объекты инфраструктуры, силы армии и полиции в преддверии Рождества», — говорится в заявлении.
В ходе рейда МВД в сельской местности провинции Гиза были ликвидированы трое боевиков, уничтожена мастерская по производству взрывчатки. Кроме того, в провинциях Эль-Фаюм и Кальюбия задержаны еще десять боевиков, причастных к подготовке терактов.
В минувшую пятницу террорист атаковал церковь в пригороде Каира, погибло девять человек.
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