В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты

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Герман Бергер
20:59 30.12.2017
В мире / Война

Спецподразделения МВД Египта ликвидировали трех подозреваемых в подготовке терактов и задержали еще 10 человек, говорится в заявлении Министерства.

«Управлению национальной безопасности удалось раскрыть планы группировки «Хасм» — вооруженного крыла террористической организации «Братья-мусульмане», которая готовила серию нападений на туристические объекты, объекты инфраструктуры, силы армии и полиции в преддверии Рождества», — говорится в заявлении.

 

В ходе рейда МВД в сельской местности провинции Гиза были ликвидированы трое боевиков, уничтожена мастерская по производству взрывчатки. Кроме того, в провинциях Эль-Фаюм и Кальюбия задержаны еще десять боевиков, причастных к подготовке терактов.

 

В минувшую пятницу террорист атаковал церковь в пригороде Каира, погибло девять человек.

РИА Новости / Фото
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