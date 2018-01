Руководство Оксфордского колледжа Сомервилл в Великобритании одобрило инициативу студентов, выступавших за появление гендерно-нейтральных туалетов. В престижном учебном заведении все туалеты станут унисекс, сообщает Daily Mail.

В ходе голосования 80% учащихся поддержали замену табличек «Мужской» и «Женский» на таблички «Гендерно-нейтральный туалет с писсуарами» и «Гендерно-нейтральный туалет с кабинками».

Члены студенческого ЛГБТ-сообщества Колледжа Сомервилл назвали победу в голосовании торжеством равноправия.

Впрочем, некоторые противники нововведения — в основном девушки — опасаются сексуальных домогательств после объединения уборных. Другие отмечают, что будут чувствовать себя «неудобно» и «смущаться тем, что должны разделять туалет с противоположным полом».

Также сообщается, что и ряд других ведущих «элитарных» вузов мира уже внедрили у себя гендерно-нейтральные туалеты. В частности, как сообщает источник Vesti.lv из Нью-Йорка, в самом престижном учебном заведении мира в сфере дизайна и моды Parsons School of Design уже год назад введены гендерно-нейтральные туалеты. «У нас в Парсонсе год назад ввели all gender. Man and woman остались на некоторых этажах, но их стало меньше», — сообщил студент Parsons School of Design.