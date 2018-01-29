В ходе голосования 80% учащихся поддержали замену табличек «Мужской» и «Женский» на таблички «Гендерно-нейтральный туалет с писсуарами» и «Гендерно-нейтральный туалет с кабинками».
Члены студенческого ЛГБТ-сообщества Колледжа Сомервилл назвали победу в голосовании торжеством равноправия.
Впрочем, некоторые противники нововведения — в основном девушки — опасаются сексуальных домогательств после объединения уборных. Другие отмечают, что будут чувствовать себя «неудобно» и «смущаться тем, что должны разделять туалет с противоположным полом».
Также сообщается, что и ряд других ведущих «элитарных» вузов мира уже внедрили у себя гендерно-нейтральные туалеты. В частности, как сообщает источник Vesti.lv из Нью-Йорка, в самом престижном учебном заведении мира в сфере дизайна и моды Parsons School of Design уже год назад введены гендерно-нейтральные туалеты. «У нас в Парсонсе год назад ввели all gender. Man and woman остались на некоторых этажах, но их стало меньше», — сообщил студент Parsons School of Design.
Ih suk i topitj..« ответить
Так писсуарами могут пользоваться и те и те.« ответить
А в кабинках можно половые сношения устраивать, в этом ничего плохого нет.
На перемене между лекциями вдул в анал коллеге по группе, снял напряг, а она потом списать дала.
a poka tualetov esce net oni idut za uglom ibo ne v tu ili druguju zahoditj kak to nelzja ili ne hocetsa.« ответить
)))
Печальный конец западной цивилизации всё ближе. .. Двоякое чувство : с одной стороны, много дала человечеству , а с другой - в её нынешнем состоянии не заслуживает права на существование. Может, свежая кровь с арабского Востока её спасёт. Жаль.« ответить
наш патриотSS одобряет ?« ответить
100%« ответить
Нам очень важно твое мнение. Или ты, как истинный патриот, только в российских делах гуру?))))« ответить