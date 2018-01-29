В элитарных вузах мира внедряются гендерно-нейтральные туалеты(9)

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Герман Бергер
16:50 28.01.2018
Lifenews / Интересно

Руководство Оксфордского колледжа Сомервилл в Великобритании одобрило инициативу студентов, выступавших за появление гендерно-нейтральных туалетов. В престижном учебном заведении все туалеты станут унисекс, сообщает Daily Mail.

В ходе голосования 80% учащихся поддержали замену табличек «Мужской» и «Женский» на таблички «Гендерно-нейтральный туалет с писсуарами» и «Гендерно-нейтральный туалет с кабинками».

 

Члены студенческого ЛГБТ-сообщества Колледжа Сомервилл назвали победу в голосовании торжеством равноправия.

 

Впрочем, некоторые противники нововведения — в основном девушки — опасаются сексуальных домогательств после объединения уборных. Другие отмечают, что будут чувствовать себя «неудобно» и «смущаться тем, что должны разделять туалет с противоположным полом».

 

Также сообщается, что и ряд других ведущих «элитарных» вузов мира уже внедрили у себя гендерно-нейтральные туалеты. В частности, как сообщает источник Vesti.lv из Нью-Йорка, в самом престижном учебном заведении мира в сфере дизайна и моды Parsons School of Design уже год назад введены гендерно-нейтральные туалеты. «У нас в Парсонсе год назад ввели all gender. Man and woman остались на некоторых этажах, но их стало меньше», — сообщил студент Parsons School of Design.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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Vot tam 16:56 28:01:2018

Ih suk i topitj..

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Latviešu patriots 17:57 28:01:2018

Так писсуарами могут пользоваться и те и те.
А в кабинках можно половые сношения устраивать, в этом ничего плохого нет.
На перемене между лекциями вдул в анал коллеге по группе, снял напряг, а она потом списать дала.

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Janka 16:58 28:01:2018

a poka tualetov esce net oni idut za uglom ibo ne v tu ili druguju zahoditj kak to nelzja ili ne hocetsa.
)))

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Апис 17:13 28:01:2018

Печальный конец западной цивилизации всё ближе. .. Двоякое чувство : с одной стороны, много дала человечеству , а с другой - в её нынешнем состоянии не заслуживает права на существование. Может, свежая кровь с арабского Востока её спасёт. Жаль.

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Надеюсь 17:21 28:01:2018

наш патриотSS одобряет ?

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Latviešu patriots 17:33 28:01:2018

100%

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Latviešu patriots, ау! 17:29 28:01:2018

Нам очень важно твое мнение. Или ты, как истинный патриот, только в российских делах гуру?))))

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (66)

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