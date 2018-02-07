Берлинская стена разделяла город на протяжении 28 лет, двух месяцев и 28 дней с 13 августа 1961 года до 9 ноября 1989 года, пишет автор материала Bloomberg Леонид Бершидский. И только спустя ровно столько же время ожидается, что следующее правительство Германии отменит «налог на солидарность», который был введён для выравнивания экономической диспропорции между востоком и западом страны.
Несмотря на то, что от настоящей стены мало что осталось, «в экономическом плане» она сохранилась, отмечает Бершидский. Как следует из прошлогоднего правительственного отчёта, безработица в восточной Германии до сих пор почти на 50% выше, чем на западе, а восточный ВВП составляет около 73% от западного. Заработная плата восточных немцев составляет 82% от уровня зарплат западных. Экономический дисбаланс создал «огромные беды в немецкой политике». Левая партия Германии почти полностью представлена восточными немцами, партия «Альтернатива для Германии» также добивается там больших успехов: на последних выборах она собрала почти 22% голосов по сравнению с 12,6% по всей Германии.
«Политический радикализм» — это последствие того, что люди ощущают себя «брошенными», а также увеличения числа иммигрантов там, где к ним не привыкли. Для ЕС в целом проблема «экономический стены» ещё хуже, чем в Германии. Лишь Чехии удалось достичь 80% ВВП 15 западных членов, Венгрия и Польша находятся на уровне 63%, Болгария — на уровне 43%. Как заявили эксперты центрального банка Польши, без инноваций, укрепления институтов и более здоровой экономической политики бывшие коммунистические страны продолжат отставать.
Согласно рейтингу экспертов, среди посткоммунистических стран нет «ни одной настоящей демократии», а страны, не входящие в ЕС, даже нельзя считать «неудачными демократиями»: они представляют собой либо «гибридные режимы» (как например, Украина, Молдавия, Грузия или Черногория), либо «авторитарные» (Россия и Казахстан). «Стены, отделяющие эти страны от Запада, с одной стороны, созданы коррупцией и плохим правительством, а с другой, продолжительным недоверием Запада, которое проявляется в визовых ограничениях и в торговой политике. Сближение с западными экономиками европейского уровня — для этой части мира это даже не реалистичная цель», — резюмирует Бершидский.
Разве в сытой Европе кто-то заинтересован в процветании "посткоммунистических" стран? По моему, все с точностью до наоборот .« ответить
Западная европа успешно эксплуатирует восточную, одев на нее долговое ярмо поработило ее на веки! И будет выкачивать соки, пока те не сдохнут. НЕ жалко, надо заметить. Сами тупые дебилы подписали себе смертный приговор. Выродки тупые.« ответить
А могли бы спасти себя, вступив в Таможенный Союз, с Расиюшкай во главе .:)« ответить
ES jeto, voobwe-to, zona aparteida...« ответить
Лживая конторка RT по закзу своих хозяев все пытается подлить керосину в ЕС.:))« ответить
И ещё:« ответить
Совет по международным отношениям (CFR) контролирует все основные международные СМИ.
Это не секрет, что за последние 4 десятилетия, средства массовой информации были объединены в десятки "конкурирующих компаний", которыми руководят только шесть организаций.
Сотни каналов, веб-сайтов, новостных изданий, газет и журналов, составляющих девяносто процентов всех СМИ, контролируются очень немногими людьми, что дает американцам иллюзию выбора.« ответить
В то время как шесть компаний, контролирующих все, что потреб.ляет Западный мир в отношении СМИ, могут звучать как зловещая договоренность, Швейцарский центр исследований пропага_нды (SPR) только что опубликовал информацию, которая еще намного хуже.
Исследовательская группа смогла связать все эти медиакомпании с одной организацией — Советом по международным отношениям (CFR).
Для тех, кто может не знать, CFR является основным ч_леном основных мозговых центров в Вашингтоне, способствующих бесконечной информационной войне.
Как рассказывает бывший майор армии Тодд Пирс, эта группа выступает в роли «первичных провокаторов», используя «психологическую выразительность», чтобы создать ложное повествование об опасности от какого-либо иностранного субъекта с целью создания паранойи у населения США, что страна находится под непосредственной угрозой нападения или захвата.
Старший член CFR и откровенный неокон Роберт Каган даже публично заявил, что США должны создать мировую империю.
Информация, выпущенная CFR и его когортами, подхватывается их вторичными коммуникаторами, а также известными средними СМИ.
P.S. И не смотря на всё, вся эта западная армада лжи и пропага_нды с многомиллиардными бюджетами, проигрывает вчистую сейчас бой одной маленькой российской РТ! :)
"среди посткоммунистических стран нет «ни одной настоящей демократии»"« ответить
Скажу больше, в западной Европе тоже неи и никогда не было настоящей демократии, а сша вообще не в счёт, это варварская, с точки зрения ЕС, страна, где до сих пор узаконены смертные казни, а демократии не было никогда в помине, ибо периодический цирк с двумя партиями и голосующими представителями-выборщиками от имени остальных - это полный бред, а не демократия!
Верно, то ли дело выборы в России, разве на "демократическом" Западе позволят человеку 18 лет сидеть в кресле Президента, как того просит народ, да никогда.:))« ответить
разве на "демократическом" Западе позволят человеку 18 лет сидеть в кресле Президента, как того просит народ, да никогда.:))« ответить
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А сколько "сидит" в кресле г-жа мерхель,в самой главной cpaне эйросоюза,загибай пальцы,дурь лoбaтая,и копыта раззуй ,на ногах то же понадобятся!
У нормальных людей в европе ,уже давно,при слове "демократия" слышится рёв бомбардировщиков "голубей мира" из фашингтона,стон и плач погибающих под бомбами мирных жителей планеты.« ответить