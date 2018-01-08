В ЕС снизили цену на масло. Зато в Латвии — удвоили! Кто виноват?(7)

Лента новостей
Надувательство советской разведки У Звягинцева украли «Золотой глобус» Не жди весны! 10 трендов 2018 года, которые актуальны уже сегодня США воюют со всем миром Нужны билеты на мачт «Динамо» (Рига)? Отвечай на вопрос и выигрывай! Названы причины обжорства DC готовит «совершенно иное кино» Новый сезон «Фарго» может выйти уже в следующем году Начало новой холодной войны
Eще в разделе
Литовские зарплаты манят граждан Украины Вслед за Латвией в Эстонии тоже рекордно подорожает топливо Литва отдалась в руки рынка РПЦ выступила против банковских карт Экспорт российского газа в Европу вырос до рекордного уровня
LETA
Герман Бергер
23:31 07.01.2018
Экономика / Финансы

Несмотря на то, что в ЕС цены на сливочное масло начали снижаться еще в сентябре 2016 года, в Латвии они в ноябре были на 51% выше, чем год назад, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

В ЕС цены на сливочное масло особенно резко снизились в октябре-ноябре прошлого года. В середине ноября масло стоило 5,3 евро за кг — на 28% больше, чем год назад.

 

В Латвии же сливочное масло до сих пор продолжало дорожать и в ноябре 2017 года стоило 5,89 евро за кг — на 51% больше, чем годом ранее.

 

В октябре 2017 года цена сливочного масла в Латвии была на 87% выше, чем год назад, хотя в ЕС она снизилась еще в сентябре прошлого года.

LETA / Фото
Комментарии (7)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 23:37 07:01:2018

100% atbalstu

« ответить
Profile_default
dlz77 03:54 08:01:2018

в ес начинается новый продовольственный кризис, все верно.
нужно прекратить поддерживать бесполезных фермеров, они производят продовольствие, которое никому не нужно.
пусть они лучше продадут землю и технику, купят компьютеры и займутся программированием.

« ответить
Profile_default
? 00:07 08:01:2018

Сколько раз можно писать одно и тоже?

« ответить
Profile_default
в рот ебаал всю лабууусню 00:37 08:01:2018

заеееебали уже со своим маслом!

« ответить
Profile_default
Таки не поняла 07:11 08:01:2018

Ну, а кто в итоге виноват-то?

« ответить
Profile_default
Да ну 07:33 08:01:2018

Это Латвия детки, здесь цены настолько Суровые, что Депутаты от жира не могут сдвинутся с места!

« ответить
12

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (38)