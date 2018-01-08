В ЕС цены на сливочное масло особенно резко снизились в октябре-ноябре прошлого года. В середине ноября масло стоило 5,3 евро за кг — на 28% больше, чем год назад.
В Латвии же сливочное масло до сих пор продолжало дорожать и в ноябре 2017 года стоило 5,89 евро за кг — на 51% больше, чем годом ранее.
В октябре 2017 года цена сливочного масла в Латвии была на 87% выше, чем год назад, хотя в ЕС она снизилась еще в сентябре прошлого года.
100% atbalstu« ответить
в ес начинается новый продовольственный кризис, все верно.« ответить
нужно прекратить поддерживать бесполезных фермеров, они производят продовольствие, которое никому не нужно.
пусть они лучше продадут землю и технику, купят компьютеры и займутся программированием.
Сколько раз можно писать одно и тоже?« ответить
заеееебали уже со своим маслом!« ответить
Ну, а кто в итоге виноват-то?« ответить
Это Латвия детки, здесь цены настолько Суровые, что Депутаты от жира не могут сдвинутся с места!« ответить