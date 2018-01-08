LETA

Несмотря на то, что в ЕС цены на сливочное масло начали снижаться еще в сентябре 2016 года, в Латвии они в ноябре были на 51% выше, чем год назад, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

В ЕС цены на сливочное масло особенно резко снизились в октябре-ноябре прошлого года. В середине ноября масло стоило 5,3 евро за кг — на 28% больше, чем год назад.

В Латвии же сливочное масло до сих пор продолжало дорожать и в ноябре 2017 года стоило 5,89 евро за кг — на 51% больше, чем годом ранее.

В октябре 2017 года цена сливочного масла в Латвии была на 87% выше, чем год назад, хотя в ЕС она снизилась еще в сентябре прошлого года.