В этом году будут закрыты семь школ(2)

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Владимир Бучельников
15:27 02.03.2018
Наша Латвия / Социум

В этом году будут закрыты семь, а реорганизованы 25 школ, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве образования и науки (МОН).

К началу нового учебного года десять образовательных учреждений будут реорганизованы путем изменения их уровня. Пять средних школ — Лиелупская, Ирлавская, Ислицская, Узварская и Стайцельская — станут основными школами, а Каркская, Вийциемская, Асунская, Шкяунская и Межотненская основные школы будут преобразованы в начальные.

 

До конца лета путем объединения будут реорганизованы семь школ. В одну школу — Кулидгскую среднюю школу В. Плудониса — будут объединены Кулдигская гимназия В. Плудониса, Кулдигская основная школа и Кулдигская альтернативная начальная школа. В состав Добельской начальной школы войдут Добельская христианская основная школа и Добельская начальная школа, в составе Юмправской начальной школы будут объединены Юмправская средняя школа и дошкольное учреждение «Званиньш». Еще ряд школ и детских садов будут объединены с другими образовательными учреждениями.

 

Несколько самоуправлений приняли решения о ликвидации отдельных учреждений образования. К началу нового учебного года прекратят свое существование Яунбуртниекская начальная школа в Коценском крае, Грамздская начальная школа в Приекульском крае, Илзенская начальная школа в Алуксненском крае, Истрская средняя школа в Лудзенском крае, Сутрская начальная школа в Ливанском крае, Априкская основная школа в Айзпутском крае и Рудбаржская начальная школа в Скрундском крае.

 

В следующем учебном году откроется только одна новая школа — Калнсетская специальная основная школа-интернат в Салдусском крае.

 

Решение о реорганизации, закрытии или учреждении образовательных учреждений принимают и подают МОН на согласование самоуправления.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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Саня 15:36 02:03:2018

история успеха по латвийски, банки закрываем, заводы закрываем, школы закрываем

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10 дюймов 15:41 02:03:2018

в конце концов будет только одна школа и эта школа будет на территории посольства США и называться она будет так "Последняя Школа Аборигенов по изучению быта и фолклёра племён проживавших на месте ядерного взрыва".

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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