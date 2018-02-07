В Европе нашлась новая допинг-система(1)

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Виталий Вавилкин
19:50 06.02.2018
Спорт / Допинг

Шведский журналист Хассе Свенс заявил, что употребление спортсменами запрещенных препаратов в Норвегии с 2001 по 2010 год носило систематический характер. Интервью Свенса появилось в документальном фильме телекомпании SVT, посвященном проблемам с допингом в скандинавских странах. Слова журналиста приводит expressen.se.

Под подозрение журналиста попали в основном представители лыжного спорта. «Данные норвежских спортсменов указывают на наличие организованной системы допинга под контролем национальной федерации, а в России существовала государственная допинг-система. В Швеции такого нет», — уверен он.

 

В Норвегии отвергли подозрения Свенса. Бывший менеджер норвежской лыжной сборной, а ныне спортивный эксперт Оге Скинстад назвал STV несерьезным источником.

 

5 февраля президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о намерении сделать из допущенных к Олимпиаде атлетов из России пример нетерпимости к допингу. Он увидел в них «послов нового поколения, образцы для изменений в культуре российского спорта».

 

Весной 2016 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сбежал в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства. Он заявил о функционировании в России масштабной допинг-системы под контролем государства.

 

В результате серии расследований ряд российских олимпийцев и все отечественные паралимпийцы пропустили Игры в Рио-де-Жанейро. В ноябре 2017-го МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, из-за чего многие спортсмены лишились возможности участвовать в ОИ-2018.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Справедливый 02:20 07:02:2018

Томас Бах лицимер,если как он говорит хотел сделать из допущенных на олимпиаду Росийских спортсменах пример,то почему их проверяют по четыре раза на день? и именно тогда когда у них проходят тренировки?Ничего, Бог всë видит.Каждый получит по делам его!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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