В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм, расизм, насилие и гомофобию

Как утверждается в материале издания, больше всех в социальной сети возмущались миллениалы, которые только познакомились с «Бондианой» и оказались недовольны обилием в ней сексизма, расизма и гомофобии.
В первую очередь досталось исполнявшим роль Бонда актерам. В частности, пользователи назвали британского актера Шона Коннери «чертовски агрессивным насильником», покойного Роджера Мура — сексистом, а фильм «Человек с золотым пистолетом» с его участием мгновенно окрестили расистским.
«Почему человечеству потребовалось целых 28 лет, чтобы понять, что «Человек с золотым пистолетом» — чертовски расистский фильм», — возмутился один из пользователей.
«Недавно я пересмотрел «Бондиану» и понял, что это фильмы о насильниках и расистах», — поддержал его другой.
Только Пирс Броснан и Дэниел Крейг избежали жесткой критики со стороны миллениалов. Хотя нашлись и те, кто, вслед за героиней Джуди Денч, назвал Броснана «полным сексизма и женоненавистничества динозавром и пережитком холодной войны».
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