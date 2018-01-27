В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм, расизм, насилие и гомофобию

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09:40 27.01.2018
Lifenews / Интересно

Тысячи пользователей Twitter раскритиковали классические фильмы о вымышленном агенте британской разведки Джеймсе Бонде.

Как утверждается в материале издания, больше всех в социальной сети возмущались миллениалы, которые только познакомились с «Бондианой» и оказались недовольны обилием в ней сексизма, расизма и гомофобии.

 

В первую очередь досталось исполнявшим роль Бонда актерам. В частности, пользователи назвали британского актера Шона Коннери «чертовски агрессивным насильником», покойного Роджера Мура — сексистом, а фильм «Человек с золотым пистолетом» с его участием мгновенно окрестили расистским.

 

«Почему человечеству потребовалось целых 28 лет, чтобы понять, что «Человек с золотым пистолетом» — чертовски расистский фильм», — возмутился один из пользователей.

 

«Недавно я пересмотрел «Бондиану» и понял, что это фильмы о насильниках и расистах», — поддержал его другой.

 

Только Пирс Броснан и Дэниел Крейг избежали жесткой критики со стороны миллениалов. Хотя нашлись и те, кто, вслед за героиней Джуди Денч, назвал Броснана «полным сексизма и женоненавистничества динозавром и пережитком холодной войны».

Lenta.Ru / Фото
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