LETA

Коалиционный совет сегодня единогласно поддержал инициативу Латвийского объединения политических репрессированных о выплате репрессированным в год столетия Латвии пособий в размере 100 евро, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис. Об этом пишет nra.lv .

Премьер выразил надежду, что средства на пособия будут найдены, так как это «дело чести».

Также инициативу поддержали заместитель председателя национального объединения «Visu Latvijai!»-TB/LNNK Янис Домбрава и глава фракции «Единства» в Сейме Хосам Абу Мери.

Как заявил председатель объединения репрессированных Ивар Калькис, такое пособие будет поддержкой — количество людей, переживших репрессии, с каждым годом уменьшается, их здоровье ухудшается.

Статус политрепрессированного сейчас имеют примерно 13 тыс. латвийцев, большинство которых пострадали от коммунистического режима.