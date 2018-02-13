В год столетия Латвии политрепресированные получат по 100 евро(3)

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LETA
Герман Бергер
22:59 12.02.2018
Экономика / Финансы

Коалиционный совет сегодня единогласно поддержал инициативу Латвийского объединения политических репрессированных о выплате репрессированным в год столетия Латвии пособий в размере 100 евро, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис. Об этом пишет nra.lv .

Премьер выразил надежду, что средства на пособия будут найдены, так как это «дело чести».

 

Также инициативу поддержали заместитель председателя национального объединения «Visu Latvijai!»-TB/LNNK Янис Домбрава и глава фракции «Единства» в Сейме Хосам Абу Мери.

 

Как заявил председатель объединения репрессированных Ивар Калькис, такое пособие будет поддержкой — количество людей, переживших репрессии, с каждым годом уменьшается, их здоровье ухудшается.

 

Статус политрепрессированного сейчас имеют примерно 13 тыс. латвийцев, большинство которых пострадали от коммунистического режима.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 23:19 12:02:2018

Malači, ir jāpalīdz cilvēkiem, kas cīnījās pret okupācijas režīmu un tāpēc tika represēti! Lai slava varoņiem!

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Vasilijs Pupkins 00:09 13:02:2018

Не лопни от радости.

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Latviešu patriots 00:15 13:02:2018

Es priecājos par 13000 patriotiem, kas cīnījās pret okupācijas režīmu! MALAČI un VAROŅI!

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12.02.2018

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