Премьер выразил надежду, что средства на пособия будут найдены, так как это «дело чести».
Также инициативу поддержали заместитель председателя национального объединения «Visu Latvijai!»-TB/LNNK Янис Домбрава и глава фракции «Единства» в Сейме Хосам Абу Мери.
Как заявил председатель объединения репрессированных Ивар Калькис, такое пособие будет поддержкой — количество людей, переживших репрессии, с каждым годом уменьшается, их здоровье ухудшается.
Статус политрепрессированного сейчас имеют примерно 13 тыс. латвийцев, большинство которых пострадали от коммунистического режима.
Malači, ir jāpalīdz cilvēkiem, kas cīnījās pret okupācijas režīmu un tāpēc tika represēti! Lai slava varoņiem!« ответить
Не лопни от радости.« ответить
Es priecājos par 13000 patriotiem, kas cīnījās pret okupācijas režīmu! MALAČI un VAROŅI!« ответить