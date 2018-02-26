Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова американского президента Дональда Трампа о целях США в САР и «позоре» России не имеют ничего общего с действительностью, передает РИА «Новости».

«Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке», — сказал Слуцкий.

По его словам, США больше пытаются «разделить страну на части, нисколько не заботясь на самом деле о ее населении».

«Поэтому слово «позор», считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь «фейковой» пробирки (экс-госсекретаря США) Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили», — сказал Слуцкий.