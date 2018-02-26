«Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке», — сказал Слуцкий.
По его словам, США больше пытаются «разделить страну на части, нисколько не заботясь на самом деле о ее населении».
«Поэтому слово «позор», считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь «фейковой» пробирки (экс-госсекретаря США) Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили», — сказал Слуцкий.
вонючая пиндосня несет смерть и войну по всему миру! еще ответите за это, выродки, вместе со своими шавками!« ответить
100% taisniba« ответить
Aizver savas žaunas, maksas provokators« ответить
maukas provokators« ответить
Этот лозунг звучит у них почти сто лет. Это относится и к Вьетнаму и к Северной и Южной КОРЕЯМ. А сейчас этот сценарий готовят и в Сирии.« ответить
Krievu barbari vēl atļaujas ko vaukšķēt! Krievi ir izsmiekls pasaulei! 100% atbalstu ASV - Latvijas draugu un sabiedroto!« ответить
у Омериканцев нет друзей, только рабы и шафки« ответить
С Москвой надо что-то делать. Или ооновские войска вводить для нейтрализации, или натовские.« ответить
Месть за «Вагнер»: Су-57 крошит в Гуте ЧВК американцев« ответить
Су-57 сравняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими солдатами, «которых там нет» - около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда
Мне все равно. Они приехали за тем же, за чем и космонавты. Заработать денег. Мне их не жалко.« ответить