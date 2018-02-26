В Госдуме РФ напомнили о «настоящем позоре» США(14)

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Герман Бергер
20:08 25.02.2018
В мире / Россия

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова американского президента Дональда Трампа о целях США в САР и «позоре» России не имеют ничего общего с действительностью, передает РИА «Новости».

«Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке», — сказал Слуцкий.

 

По его словам, США больше пытаются «разделить страну на части, нисколько не заботясь на самом деле о ее населении».

 

«Поэтому слово «позор», считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь «фейковой» пробирки (экс-госсекретаря США) Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили», — сказал Слуцкий.

Газета.ru / Фото
Комментарии (14)
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ин-на 20:19 25:02:2018

вонючая пиндосня несет смерть и войну по всему миру! еще ответите за это, выродки, вместе со своими шавками!

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Latviešu patriots 20:20 25:02:2018

100% taisniba

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Latviešu patriots 20:37 25:02:2018

Aizver savas žaunas, maksas provokators

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карес 20:58 25:02:2018

maukas provokators

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разделяй и властвуй 20:28 25:02:2018

Этот лозунг звучит у них почти сто лет. Это относится и к Вьетнаму и к Северной и Южной КОРЕЯМ. А сейчас этот сценарий готовят и в Сирии.

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Latviešu patriots 20:28 25:02:2018

Krievu barbari vēl atļaujas ko vaukšķēt! Krievi ir izsmiekls pasaulei! 100% atbalstu ASV - Latvijas draugu un sabiedroto!

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ИвАн 20:42 25:02:2018

у Омериканцев нет друзей, только рабы и шафки

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Саня 20:45 25:02:2018

С Москвой надо что-то делать. Или ооновские войска вводить для нейтрализации, или натовские.

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их там уже нет 21:07 25:02:2018

Месть за «Вагнер»: Су-57 крошит в Гуте ЧВК американцев
Су-57 сравняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими солдатами, «которых там нет» - около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда

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Саня 21:19 25:02:2018

Мне все равно. Они приехали за тем же, за чем и космонавты. Заработать денег. Мне их не жалко.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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