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Владимир Путин разыгрывает масштабную шахматную партию с НАТО, и его следующим ходом станет вторжение в Прибалтику, заверяет National Review, США.

Когда это произойдет, США нужно будет быстро перебросить своих военных в Европу через Польшу, чтобы альянс смог избежать мата. Но у США могут возникнуть с этим некоторые проблемы. Заметьте, я написал именно «когда», а не «если» Путин вторгнется в Прибалтику.

Очевидно, что его масштабная стратегия заключается в том, чтобы восстановить Российскую империю, в том числе вернуть буферные государства, в тщетных попытках удовлетворить культурную паранойю России касательно внешних захватчиков. Ясно также и то, что, учитывая его стремление переизбраться еще на один президентский срок, Путин вполне может позволить себе никуда не спешить.

Пока Путин предпринял все возможные шаги для того, чтобы приблизиться к своей цели и не спровоцировать при этом ответной реакции со стороны НАТО. Он развязал войну с Западом в киберпространстве, а также в экономической и военных сферах. Пока неясно, применит ли он такую же тактику, чтобы непосредственным образом атаковать НАТО, или же он переключится и воспользуется масштабными военными учениями, таким как состоявшиеся недавно учения «Запад-2017», в качестве старта для масштабных боевых операций. В любом случае, когда он совершит этот шаг, для членов альянса НАТО настанут тяжелые времена, когда им придется отвечать на наступление России.

В течение довольно продолжительного периода времени члены НАТО вкладывали слишком мало средств в свою оборону. Хотя в ответ на призывы президента Трампа и в результате изменений в процессе принятия решений многие страны теперь выделяют на оборону больше средств, тот факт, что на п

ротяжении долгого времени они тратили на нее слишком мало, помешает им быстро повысить свою боеготовность. Многие страны полностью упразднили целые сегменты своих вооруженных сил — от танков до подводных лодок и патрульных противолодочных самолетов. Во многих странах уже исчезла собственная оборонная промышленность, в то время как в других странах-членах НАТО производители оружия не справляются с задачей выпуска такого оружия, которое необходимо для участия и победы в современных войнах.

Более того, США, которые долгое время были сильнейшим членом НАТО, в течение многих лет постепенно выводили из Европы свои войска, которые находились там на постоянной основе. В конце холодной войны в Европе находилось 14 тысяч американских основных боевых танков и более 300 тысяч американских военных. В 2013 году, в начале второго президентского срока Обамы, Европу покинули последние американские танки, которые на кораблях были доставлены обратно в США. В конце второго срока Обамы — после незаконной аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины — было принято решение отправить в Европу четыре усиленные батальонные тактические группы, но только на ротационной, а не на постоянной основе.

Таким образом, когда Путин вторгнется в Прибалтику, США необходимо будет быстро перебросить танковые войска, а также группы наземных войск через Атлантику в Европу. Польша станет идеальным местом для их развертывания, учитывая наличие глубоководного порта в Гданьске и ее близости к Балтийскому фронту. Однако здесь возникает одна проблема: в настоящий момент США не могут отправить свои войска в Польшу.

После распада советской империи Россия сохранила за собой Калининград — российский анклав, расположенный между Польшей и Литвой. На военной базе в Калининграде Путин развернул целый комплекс, который в последнее время стал называться системой воспрещение доступа/блокирования зоны и который включает в себя зенитные ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Эти ракеты способны нейтрализовать наземные и авиационные отряды НАТО, а также помешать военным кораблям подойти ближе Копенгагена, который расположен далеко от Гданьска и его порта.

Это обстоятельство заставит США перебросить свое оружие и военных либо во Францию, либо в Бельгию, а затем по железной дороге транспортировать их на континент, на что потребуется несколько недель, в течение которых путинские войска смогут занять удобные позиции и установить новый статус-кво в регионе — как они сделали это в Крыму. Если НАТО и США хотят успешно отразить атаку России, альянс должен спланировать обезвреживание «пузыря» преграждения доступа/блокирования зоны, созданного в Калининграде.

Этого можно достичь только с помощью «синих» ракет, способных нанести удар по Калининграду в рамках мощной залповой кампании, в результате которой путинские войска будут расходовать свое новейшее «красное» оружие быстрее, чем смогут пополнять его запасы. Эти «синие» ракеты можно запускать с небольших маневренных ракетных катеров, которые смогут с легкостью перемещаться вдоль побережья Балтийского моря, небольших оснащенных ракетными установками подводных лодок, которые будут безопасно действовать под водой, или с новейших бомбардировщиков пятого поколения, которые смогут уклоняться от ударов С-400 и действовать внутри путинского «пузыря». Если Калининград получится нейтрализовать, альянс сможет перебросить людей и оружие в порт Гданьска, который сыграет ключевую роль в победе НАТО.

Гданьск — исключительный промышленный порт. На его пирсах находится множество гигантских тяжелых кранов, которые ежедневно разгружают сотни тонн грузов. Достаточное количество пирсов и кранов в этом порту позволит американским кораблям быстро зайти в него, разгрузиться и уйти из него, прежде чем Калининград восстановит свои силы. Гданьск также находится в непосредственной близости от Литвы, Латвии и Эстонии, что позволит американским сухопутным войскам быстро приступить к выполнению своих задач. Сохранение доступа в Прибалтику и к крупным портам Польши должно оставаться одним из основных приоритетов НАТО на случай войны с Россией.

Когда Путин придет — а он, несомненно, намеревается это сделать — альянсу НАТО необходимо будет быстро отреагировать, чтобы помещать ему закрепиться в Прибалтике и сделать ее захват свершившимся фактом. В Европе Калининград и Гданьск стали двумя ферзями на шахматном поле. Альянс НАТО должен подготовиться к тому, чтобы защитить своего ферзя и уничтожить ферзя Путина.