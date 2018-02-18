Самолет принадлежал авиакомпании Iran Aseman. Он вылетел из столицы страны Тегерана в административный центр провинции Кохгилуйе и Бойерахмед город Ясудж.
Самолет ATR 72-500 упал к югу от Исфахана в гористой местности. По данным Tasnim, место крушения пока не найдено. В район выдвинулись спаатели.
Press TV в Twitter передает, что информацию о крушении подтвердили региональные власти. Со ссылкой на местные СМИ телеканал сообщает, что пилот пытался совершить аварийную посадку. Возможно, в результате катастрофы есть выжившие.
Позднее авиакомпания Iran Aseman сообщила, что самолет врезался в гору Дена.
«Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ в Иране передает: у дипломатов нет данных о том, что на борту могли быть граждане России.
Указывается, что в районе катастрофы были тяжелые погодные условия.
Dieva sods par terorismu!« ответить
дурак ты,патриот и уши холодные,нечего приплетать бога,где надо и где не надо,хочешь казаться умным-увы,диемжел !!!« ответить
Гибель Людей вам радует, урод?« ответить
Не в России а то сходу шакалы вани срани педриоты нарисовались бы обсосать тему« ответить
Очередной повод для ликования у никрофила домбравы.« ответить
Vesti/lv!Вам не кажется,что некоторые комменты кощунственны и оскорбительны.Или *высеры* некоторых особей рода человеческого вам нужны для так называемого обсуждения статей?Отписываюсь от вашей страницы,я представляю,что в черепной коробке данного ублюдка,который прячется под ником Latviešu patriots,судя по тому,что админы не убирают данный *высер*этой особи,админы далеки от понятий порядочности и человечности.Склонен к тому,что данное ничтожество работает на портал,создавая иллюзию обсуждения тем.Посему плавайте в том,что для вас видимо является средой обитания.« ответить
гэбня напомнила Ирану о том, что надо поторопится с покупкой с400« ответить