В Иране разбился пассажирский самолет, на борту до 70 человек(9)

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Виталий Вавилкин
10:15 18.02.2018
В мире

В Иране пропал с радаров и разбился пассажирский самолет. По данным агентства Tasnim, на борту до 70 человек. По данным Daily Sabah, на борту минимум 50 пассажиров.

Самолет принадлежал авиакомпании Iran Aseman. Он вылетел из столицы страны Тегерана в административный центр провинции Кохгилуйе и Бойерахмед город Ясудж.

 

Самолет ATR 72-500 упал к югу от Исфахана в гористой местности. По данным Tasnim, место крушения пока не найдено. В район выдвинулись спаатели.

 

Press TV в Twitter передает, что информацию о крушении подтвердили региональные власти. Со ссылкой на местные СМИ телеканал сообщает, что пилот пытался совершить аварийную посадку. Возможно, в результате катастрофы есть выжившие.

 

Позднее авиакомпания Iran Aseman сообщила, что самолет врезался в гору Дена.

 

«Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ в Иране передает: у дипломатов нет данных о том, что на борту могли быть граждане России.

 

Указывается, что в районе катастрофы были тяжелые погодные условия.

 

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 10:27 18:02:2018

Dieva sods par terorismu!

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нина 11:12 18:02:2018

дурак ты,патриот и уши холодные,нечего приплетать бога,где надо и где не надо,хочешь казаться умным-увы,диемжел !!!

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ha 11:31 18:02:2018

Гибель Людей вам радует, урод?

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Слава богу 10:30 18:02:2018

Не в России а то сходу шакалы вани срани педриоты нарисовались бы обсосать тему

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p/m 11:11 18:02:2018

Очередной повод для ликования у никрофила домбравы.

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Whitemonk 11:21 18:02:2018

Vesti/lv!Вам не кажется,что некоторые комменты кощунственны и оскорбительны.Или *высеры* некоторых особей рода человеческого вам нужны для так называемого обсуждения статей?Отписываюсь от вашей страницы,я представляю,что в черепной коробке данного ублюдка,который прячется под ником Latviešu patriots,судя по тому,что админы не убирают данный *высер*этой особи,админы далеки от понятий порядочности и человечности.Склонен к тому,что данное ничтожество работает на портал,создавая иллюзию обсуждения тем.Посему плавайте в том,что для вас видимо является средой обитания.

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Саня 11:38 18:02:2018

гэбня напомнила Ирану о том, что надо поторопится с покупкой с400

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)