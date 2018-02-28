В Италии карабинер выстрелил в жену и взял в заложники дочерей

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Виталий Вавилкин
17:10 28.02.2018
В мире

Полиция итальянской области Лацио применил оружие против своей семьи. Мужчина ранил супругу, а потом забаррикадировался в доме вместе со своими детьми.

Стрельба произошла в городе Чистерна-ди-Латина, пишет La Repubblica. Около 5:00 44-летний страж порядка Луиджи Капассо вернулся с дежурства и, вероятно, вступил в ссору с женой. Последнее время отношения в семье были напряженными, супруги находятся на грани развода, передает РИА «Новости».

 

Карабинер Луиджи Капассо пять раз выстрелил в жену Антоньетту Гарджуло из табельного пистолета. Потерпевшая получила три ранения: в лицо, плечо и живот. После этого злоумышленник заперся в жилище, удерживая там своих дочерей в возрасте восьми и 12 лет.

 

В переговоры с подозреваемым, который является уроженцем Неаполя, вступил командующий провинциальными силами карабинеров Габриэле Витальяно. Пострадавшую женщину отправили в больницу San Camillo в Риме в критическом состоянии.

 

Рядом со зданием, в котором забаррикадировался карабинер, находится школа. Полицейские эвакуировали с ее территории детей, родителей и учителей. Местным жителям рекомендовано не подходить к окнам и не открывать их.

NEWSru.com / Фото
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