В Италии продаются дома за 1 евро(6)

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Владимир Бучельников
19:11 31.01.2018
Lifenews / Интересно

В Италии мэр вымирающего маленького городка пытается исправить ситуацию необычным способом.

Всем желающим переехать в Оллолаи на острове Сардиния предлагают купить дом всего за 1 евро. 

 

 

Как всегда есть одно «но» — вам придется отремонтировать дешевый дом, хотя и тут есть плюс — администрация города обещает возместить 60% суммы. 

 

Всего по такой цене продается 200 домов, все они находятся в плачевном состоянии (см. фото), но цена все равно выгодная.

 

Fishki.net / Фото
Комментарии (6)
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отличное место встретить старость! 19:25 31:01:2018

Отличное предложение для местных пенсионеров владеющих хрущёбами и сталинками.

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Ответ отличное предложение 20:15 31:01:2018

Латышам, смотришь еще 600 человек уедет, а там смотришь и другие маленькие городки начнут продавать домики за 1 евро и тогда латышский язык станет всемирным, и Рим переименуют в Ригу а Ригу в Рим, а латыши быстренько избавятся там от всех мигрантов, они ведь не знают латышского языка да и местным итальянцам они прищемят хвост. мол тихо сидите иначе мы сделаем латышский язык государственным и вообще переименуем Италию в Латвию и все итальянцы будут сдавать гос. экзамены Центру защиты латышского языка, кто не сдаст тому чемодан вокзал и куда нибудь...... ха ха ха

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Ага 22:01 31:01:2018

А себя ты где видишь, тля, где будешь старость встречать, что так раздаешь путевки латышам, вот Путин приглащает в Воронеж тебя например, может туда, или визжать будешь, когда оторвуит тебя от нар тутошнего "концлагеря"?:)?

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Шон 19:28 31:01:2018

Только там могут жить с пенсиями т к там нет работы по тв показывали.

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Janka 19:32 31:01:2018

bez okon, bez dverei, bez krishi, bez pola...
4 kamennie steni s proemami okon i dverei.

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Да уж 22:02 31:01:2018

А климат там какой, тепло, ни грязи, ни слякоти..,

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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