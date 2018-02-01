Всем желающим переехать в Оллолаи на острове Сардиния предлагают купить дом всего за 1 евро.
Как всегда есть одно «но» — вам придется отремонтировать дешевый дом, хотя и тут есть плюс — администрация города обещает возместить 60% суммы.
Всего по такой цене продается 200 домов, все они находятся в плачевном состоянии (см. фото), но цена все равно выгодная.
Отличное предложение для местных пенсионеров владеющих хрущёбами и сталинками.« ответить
Латышам, смотришь еще 600 человек уедет, а там смотришь и другие маленькие городки начнут продавать домики за 1 евро и тогда латышский язык станет всемирным, и Рим переименуют в Ригу а Ригу в Рим, а латыши быстренько избавятся там от всех мигрантов, они ведь не знают латышского языка да и местным итальянцам они прищемят хвост. мол тихо сидите иначе мы сделаем латышский язык государственным и вообще переименуем Италию в Латвию и все итальянцы будут сдавать гос. экзамены Центру защиты латышского языка, кто не сдаст тому чемодан вокзал и куда нибудь...... ха ха ха« ответить
А себя ты где видишь, тля, где будешь старость встречать, что так раздаешь путевки латышам, вот Путин приглащает в Воронеж тебя например, может туда, или визжать будешь, когда оторвуит тебя от нар тутошнего "концлагеря"?:)?« ответить
Только там могут жить с пенсиями т к там нет работы по тв показывали.« ответить
bez okon, bez dverei, bez krishi, bez pola...« ответить
4 kamennie steni s proemami okon i dverei.
А климат там какой, тепло, ни грязи, ни слякоти..,« ответить