В Италии мэр вымирающего маленького городка пытается исправить ситуацию необычным способом.

Всем желающим переехать в Оллолаи на острове Сардиния предлагают купить дом всего за 1 евро.

Как всегда есть одно «но» — вам придется отремонтировать дешевый дом, хотя и тут есть плюс — администрация города обещает возместить 60% суммы.

Всего по такой цене продается 200 домов, все они находятся в плачевном состоянии (см. фото), но цена все равно выгодная.