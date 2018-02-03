В Италии в городе Мачерата неизвестные устроили стрельбу из автомобиля

Как пишет Ansa, в результате инцидента ранения получили не менее четырёх человек.
Мэр города обратился с призывом не выходить из дома.
Отмечается, что стрельба была зафиксирована в нескольких районах.
В настоящее время полиция изучает видео с камер, установленных на месте происшествия. Подробности выясняются.
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