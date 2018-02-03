В Италии в городе Мачерата неизвестные устроили стрельбу из автомобиля

В Италии в городе Мачерата неизвестные открыли огонь из автомобиля, после чего скрылись.

Как пишет Ansa, в результате инцидента ранения получили не менее четырёх человек.

Мэр города обратился с призывом не выходить из дома.

Отмечается, что стрельба была зафиксирована в нескольких районах.

В настоящее время полиция изучает видео с камер, установленных на месте происшествия. Подробности выясняются.