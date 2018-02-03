В Италии в городе Мачерата неизвестные устроили стрельбу из автомобиля

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Виталий Вавилкин
14:30 03.02.2018
В мире

В Италии в городе Мачерата неизвестные открыли огонь из автомобиля, после чего скрылись.

Как пишет Ansa, в результате инцидента ранения получили не менее четырёх человек.

 

Мэр города обратился с призывом не выходить из дома.

Отмечается, что стрельба была зафиксирована в нескольких районах.

 

В настоящее время полиция изучает видео с камер, установленных на месте происшествия. Подробности выясняются.

 

RT / Фото
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Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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