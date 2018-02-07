В пустыне Негев на юге Израиля 15 февраля начнется эксперимент, в рамках которого будут имитировать жизнь и работу научной миссии на Марсе.

Так, в пустыне уже сделали специальный симулятор-макет станции на поверхности Красной планеты D-Mars. Его площадь составляет 50 кв. м.

Как сообщают местные СМИ, участников эксперимента изолируют от окружающего мира. Они смогут выходить за пределы помещений исключительно в скафандрах.