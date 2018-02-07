Так, в пустыне уже сделали специальный симулятор-макет станции на поверхности Красной планеты D-Mars. Его площадь составляет 50 кв. м.
Как сообщают местные СМИ, участников эксперимента изолируют от окружающего мира. Они смогут выходить за пределы помещений исключительно в скафандрах.
Интересная новость! Как и предполагалось Марс будут "покорять" в одной из пустынь на планете Земля, ибо планета Марс не доступна, а вот эксперименты над психикой идут полным ходом... Хотя иногда, по сводке событий в лентах новостей и, исходя из истории планеты Земля, посещает мысль: Может, мы уже давно на Марсе живём? Войны, ссоры, споры, конкуренция и т.п. Осталось только сменить название "Земля" на "Марс" и лететь никуда не надо...« ответить