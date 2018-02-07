В Израиле начнут имитировать жизни на Марсе(1)

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Герман Бергер
22:55 06.02.2018
Техно / Наука

В пустыне Негев на юге Израиля 15 февраля начнется эксперимент, в рамках которого будут имитировать жизнь и работу научной миссии на Марсе.

Так, в пустыне уже сделали специальный симулятор-макет станции на поверхности Красной планеты D-Mars. Его площадь составляет 50 кв. м.

 

Как сообщают местные СМИ, участников эксперимента изолируют от окружающего мира. Они смогут выходить за пределы помещений исключительно в скафандрах.

life.ru / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
Солнце 23:16 06:02:2018

Интересная новость! Как и предполагалось Марс будут "покорять" в одной из пустынь на планете Земля, ибо планета Марс не доступна, а вот эксперименты над психикой идут полным ходом... Хотя иногда, по сводке событий в лентах новостей и, исходя из истории планеты Земля, посещает мысль: Может, мы уже давно на Марсе живём? Войны, ссоры, споры, конкуренция и т.п. Осталось только сменить название "Земля" на "Марс" и лететь никуда не надо...

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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