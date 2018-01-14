В Израиле сняли ограничения на донорство для геев

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Герман Бергер
14:19 14.01.2018
Lifenews / Интересно

В Израиле геям и бисексуалам разрешили сдавать кровь в стандартном порядке. С июня 2017 года мужчины, практикующие секс с мужчинами, могли быть донорами только после годового воздержания от секса, сообщает RTVI.

Национальная медицинская служба «Маген Давид Адом» (МаДА) сообщила о запуске программы «двойного тестирования» — первый раз кровь будут проверять сразу после забора, второй — перед вливанием. Между этапами кровь будут замораживать и хранить в специальном холодильнике четыре месяца. Эта программа и позволила снять ограничения на донорство для гомосексуалов.

 

Гей-активисты добивались отмены запрета на донорство крови с конца 2000-х годов. Еще в 2014 году спецкомиссия израильского Минздрава рекомендовала отказаться от ограничений.

 

В Израиле вопрос донорства является актуальным не только с сугубо медицинской точки зрения, но и в силу геополитической ситуации — известно, что раз в несколько лет государство вынуждено проводить антитеррористические операции с участием армии. Донорская кровь необходима здесь не только «гражданским» больным, но и людям, получившим ранения в ходе военных действий.

Life.ru / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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