В Израиле сняли ограничения на донорство для геев

В Израиле геям и бисексуалам разрешили сдавать кровь в стандартном порядке. С июня 2017 года мужчины, практикующие секс с мужчинами, могли быть донорами только после годового воздержания от секса, сообщает RTVI.

Национальная медицинская служба «Маген Давид Адом» (МаДА) сообщила о запуске программы «двойного тестирования» — первый раз кровь будут проверять сразу после забора, второй — перед вливанием. Между этапами кровь будут замораживать и хранить в специальном холодильнике четыре месяца. Эта программа и позволила снять ограничения на донорство для гомосексуалов.

Гей-активисты добивались отмены запрета на донорство крови с конца 2000-х годов. Еще в 2014 году спецкомиссия израильского Минздрава рекомендовала отказаться от ограничений.

В Израиле вопрос донорства является актуальным не только с сугубо медицинской точки зрения, но и в силу геополитической ситуации — известно, что раз в несколько лет государство вынуждено проводить антитеррористические операции с участием армии. Донорская кровь необходима здесь не только «гражданским» больным, но и людям, получившим ранения в ходе военных действий.