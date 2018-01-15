В Калифорнии локализован крупнейший в истории штата лесной пожар(1)

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Владимир Бучельников
22:44 14.01.2018
В мире

В американском штате Калифорния после месяца борьбы с огнем пожарным наконец-то удалось полностью локализовать пожар «Томас», ставший крупнейшим в современной истории штата, сообщает ТАСС.

Лесные пожары бушевали в Калифорнии с 4 декабря. Изначально возникло шесть очагов, самым крупным из которых был «Томас».

 

По информации Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии, на момент локализации площадь пожара достигла 1140 квадратных километров, что на 0,5 квадратного километра больше прошлого самого крупного калифорнийского пожара, который произошел в 2003 году и унес жизни 15 человек.

 

«Томас» унес жизни по меньшей мере двух человек, уничтожил и повредил более тысячи строений в округах Вентура и Санта-Барбара. Были эвакуированы тысячи человек, многие из которых к настоящему времени уже смогли вернуться в свои дома.

Gismeteo / Фото
Комментарии (1)
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Janka 00:12 15:01:2018

sam Putin licno podzigal. ja ego videl. on s spickami begal.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)