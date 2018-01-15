Лесные пожары бушевали в Калифорнии с 4 декабря. Изначально возникло шесть очагов, самым крупным из которых был «Томас».
По информации Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии, на момент локализации площадь пожара достигла 1140 квадратных километров, что на 0,5 квадратного километра больше прошлого самого крупного калифорнийского пожара, который произошел в 2003 году и унес жизни 15 человек.
«Томас» унес жизни по меньшей мере двух человек, уничтожил и повредил более тысячи строений в округах Вентура и Санта-Барбара. Были эвакуированы тысячи человек, многие из которых к настоящему времени уже смогли вернуться в свои дома.
sam Putin licno podzigal. ja ego videl. on s spickami begal.« ответить