Новые правила оборота марихуаны вступили в силу в полночь нового года. Теперь «взрослые в возрасте от 21 года могут покупать до одной унции (около 28 граммов) марихуаны». Кроме того, теперь можно «выращивать дома до шести единиц этого растения без разрешения врача», сообщает РИА «Новости».
При этом купить марихуану в любом магазине будет по-прежнему невозможно. Для того чтобы продавать ее, необходима специальная лицензия, которую на данный момент получили порядка 200 компаний. Ограничения действуют и по времени: с 22:00 до 6:00 торговать марихуаной запрещено.
Кроме того, нововведение касается не всех районов Калифорнии. Власти свыше 70 округов штата руководствуются местными законами, запрещающими продажу или выращивание марихуаны.
Решение о легализации продажи марихуаны было принято в ходе голосования, которое состоялось в Калифорнии одновременно с выборами президента США в ноябре 2016 года.
Калифорния стала шестым штатом США, где разрешена продажа марихуаны в рекреационных целях (ранее этим путем пошли Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска и Невада). При этом по численности населения Калифорния занимает лидирующую позицию. В штате проживает около 40 млн человек.
Фактически, в США возник целый «тихоокеанский пояс» из штатов Калифорния, Орегон, Вашингтон и Аляска, где разрешены употребление и торговля легкими наркотиками. Однако по федеральным законам оборот наркотиков по-прежнему под запретом. Одурманивающие вещества нельзя провозить через границы штатов, пересылать по почте и перевозить воздушным транспортом.
Предполагается, что снятие запрета на продажу марихуаны в Калифорнии приведет к буму и двукратному росту рынка. В 2016 году, по оценкам экспертов, оборот продаж марихуаны на всей территории США составил 6,6 миллиарда долларов. Теперь же только в Калифорнии ежегодно будет продаваться наркотиков до 7 миллиардов долларов. Правда, рынок дорастет до таких показателей лишь через несколько лет, полагают эксперты.
Добавим, что торговля марихуаной постепенно легализуется и на востоке страны, на Атлантическом побережье. С 1 июля 2018 года продажа марихуаны будет разрешена в штате Массачусетс. На очереди и штат Мэн, где принято аналогичное решение, хотя дата начала продаж пока не определена.
Между тем появились первые тревожные исследования, свидетельствующие о том, что свободный оборот легких наркотиков может негативно сказаться на здоровье нации. Например, в Калифорнии еще до легализации марихуаны, но на фоне смягчения запретов, выросло число женщин, которые регулярно употребляли наркотики во время беременности.
ПЕДЕРАСТИЯ...ПРОСТИТУЦИЯ...НАРКОМАНИЯ...АЛКОГОЛИЗМ - ЭТО« ответить
ПРОИЗВОДНЫЕ
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ и ЗАПАДНЫХ ЦЕННОСТЕЙ....
СКОРО И В ЛАТВИИ ЛЕГАЛИЗИРУЮТ НАРКОТУ....
Наркота дороже пива! Нам не стать вторым Амстердамом! Да и не наркоманы к нам едут а педофилы и гомики.« ответить
В США свирепствует невиданная по своему размаху эпидемия — американцы массово подсаживаются на опиоидные наркотики. Каждый день от передозировки умирает почти 150 человек: больше, чем от огнестрельных ранений и ДТП. Причем виновниками новой американской «чумы XXI века» часто оказываются врачи. Они, желая умаслить пациентов, раздают рецепты на мощные обезболивающие направо и налево — что для многих граждан страны становится первым шагом к зависимости.« ответить
Трамп даже чрезвычайную ситуацию по стране в связи с этим объявил, но это уже не поможет!
Помимо Калифорнии наркотик оказался в открытом доступе в штатах Невада, Аляска, Колорадо, Орегон и Вашингтон. Странность в том, что изменения в федеральном законодательстве пока отсутствуют: каннабис запрещен как наркотик. Но зато местные власти потворствуют наркоманам и вряд ли без одобрения федерального правительства.« ответить
Вот на что способна хорошо спланированная и неплохо оплаченная глобальная маркетинговая кампания по продвижению и легализации наркотиков в мире! У потребителей культивируются ложные страхи, навязывается классификация болезней, которых не существует в природе, распространяются данные, ничем не подтвержденные.
Испортилось настроение? Сожри таблетку! Проблемы на работе или в личной жизни? Обкурись, марихуана в помощь! А далее как покатит, и вот наркоша получил билетик в ад. Собственный ад, сформированный властями США, фармкомпаниями, а также детскими комплексами, взрослыми страхами и неумением распоряжаться своей жизнью.
И это хорошо, ибо чем хуже там, тем лучше всем остальным!
Незачем далеко ходить: 30-е годы, Штаты, лечение депрессии. Население подсадили на амфетамины. Были проведены исследования, но спонсируемые фармкомпаниями. Вывод: наркотик не вызывает привыкания, зато помогает при умеренной депрессии. И общественность не узнала о связи между исследователями и производителями фармнаркоты. Удобно, не так ли?« ответить
К чему все это: американцы активно лезут в наши дела, навязывая свои взгляды на жизнь, политику, быт и медицину. Сейчас любители наркотиков и производители подобных препаратов проводят кампанию по легализации в России наркотиков якобы для оказания помощи в лечении больных с наркозависимостью. Цели же иные: рынок огромный, население немаленькое, значит, можно неплохо заработать на продаже препаратов. В ход идут заявления о российской карательной медицине. Это норма. Осудить и добиться перевеса общественного мнения в свою пользу.
Что же сулит любителю мариухуаны ее употребление? Расслабление, лечение? Нет, проблемы с нервной системой, которая постоянно будет находиться во взбудораженном состоянии, вплоть до развития бессонницы на несколько дней. Самое тяжелое последствие – развитие шизофрения.
А что нормально марихуна гашишь геи трансвиститы лизбиянки кола гамбургеры тут БОГУ места нет« ответить
Мир, между тем, давно принадлежит Богу. Сами понимаете, что отвоевать его у Бога - дело безнадежное. Дебильная Америка решила попытаться - флаг им в руки, барабан на шею... Точнее, булыжник! :)« ответить