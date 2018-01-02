В самом густонаселенном штате США, в Калифорнии с 1 января официально начались продажи марихуаны, передает CNN. Торговля легким наркотиком разрешена в рекреационных целях.

Новые правила оборота марихуаны вступили в силу в полночь нового года. Теперь «взрослые в возрасте от 21 года могут покупать до одной унции (около 28 граммов) марихуаны». Кроме того, теперь можно «выращивать дома до шести единиц этого растения без разрешения врача», сообщает РИА «Новости».

При этом купить марихуану в любом магазине будет по-прежнему невозможно. Для того чтобы продавать ее, необходима специальная лицензия, которую на данный момент получили порядка 200 компаний. Ограничения действуют и по времени: с 22:00 до 6:00 торговать марихуаной запрещено.

Кроме того, нововведение касается не всех районов Калифорнии. Власти свыше 70 округов штата руководствуются местными законами, запрещающими продажу или выращивание марихуаны.

Решение о легализации продажи марихуаны было принято в ходе голосования, которое состоялось в Калифорнии одновременно с выборами президента США в ноябре 2016 года.

Калифорния стала шестым штатом США, где разрешена продажа марихуаны в рекреационных целях (ранее этим путем пошли Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска и Невада). При этом по численности населения Калифорния занимает лидирующую позицию. В штате проживает около 40 млн человек.

Фактически, в США возник целый «тихоокеанский пояс» из штатов Калифорния, Орегон, Вашингтон и Аляска, где разрешены употребление и торговля легкими наркотиками. Однако по федеральным законам оборот наркотиков по-прежнему под запретом. Одурманивающие вещества нельзя провозить через границы штатов, пересылать по почте и перевозить воздушным транспортом.

Предполагается, что снятие запрета на продажу марихуаны в Калифорнии приведет к буму и двукратному росту рынка. В 2016 году, по оценкам экспертов, оборот продаж марихуаны на всей территории США составил 6,6 миллиарда долларов. Теперь же только в Калифорнии ежегодно будет продаваться наркотиков до 7 миллиардов долларов. Правда, рынок дорастет до таких показателей лишь через несколько лет, полагают эксперты.

Добавим, что торговля марихуаной постепенно легализуется и на востоке страны, на Атлантическом побережье. С 1 июля 2018 года продажа марихуаны будет разрешена в штате Массачусетс. На очереди и штат Мэн, где принято аналогичное решение, хотя дата начала продаж пока не определена.

Между тем появились первые тревожные исследования, свидетельствующие о том, что свободный оборот легких наркотиков может негативно сказаться на здоровье нации. Например, в Калифорнии еще до легализации марихуаны, но на фоне смягчения запретов, выросло число женщин, которые регулярно употребляли наркотики во время беременности.