Первые двое мужчин 44 и 49 лет пропали без вести в районе для геев города Торонто.
Позже в саду, где работал Макартор были найдены еще трое мужчин. А через какое-то время еще один, чью личность пока установить не удалось.
“У нас есть улики, которые позволяют нам думать, что были и другие жертвы. Сейчас мы проверяем различные версии”, — заявили в полиции.
По словам стражей порядка, все мужчины схожего роста, схожего веса, схожих сексуальных предпочтений, использовавшие схожее приложение для поиска знакомств.
Респект МУЖИКу!!!« ответить
Свобода садовнику!!!« ответить
Slepkavām, tāpat kā krievu okupantiem nav attaisnojuma!« ответить
Смерть американским оккупантам†.†.†.†.†.« ответить
СВАБОДУ САДОВНИКУ.« ответить
Gibila tu latviesu gailis« ответить
Gibila tu latviesu patriot« ответить