Полиция Канады задержала местного садовника Брюса Макартура, которого обвиняют в убийстве пять мужчин, считая, однако, что число жертв могло быть и больше, передает «Sky News».

Первые двое мужчин 44 и 49 лет пропали без вести в районе для геев города Торонто.

Позже в саду, где работал Макартор были найдены еще трое мужчин. А через какое-то время еще один, чью личность пока установить не удалось.

“У нас есть улики, которые позволяют нам думать, что были и другие жертвы. Сейчас мы проверяем различные версии”, — заявили в полиции.

По словам стражей порядка, все мужчины схожего роста, схожего веса, схожих сексуальных предпочтений, использовавшие схожее приложение для поиска знакомств.