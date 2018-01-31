В Канаде задержан маньяк-убийца, охотившийся на геев(11)

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Виталий Вавилкин
16:20 30.01.2018
В мире

Полиция Канады задержала местного садовника Брюса Макартура, которого обвиняют в убийстве пять мужчин, считая, однако, что число жертв могло быть и больше, передает «Sky News».

Первые двое мужчин 44 и 49 лет пропали без вести в районе для геев города Торонто.

 

Позже в саду, где работал Макартор были найдены еще трое мужчин. А через какое-то время еще один, чью личность пока установить не удалось.

 

“У нас есть улики, которые позволяют нам думать, что были и другие жертвы. Сейчас мы проверяем различные версии”, — заявили в полиции.

 

По словам стражей порядка, все мужчины схожего роста, схожего веса, схожих сексуальных предпочтений, использовавшие схожее приложение для поиска знакомств.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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СМЕРШ 16:24 30:01:2018

Респект МУЖИКу!!!

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CCCP 17:00 30:01:2018

Свобода садовнику!!!

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Latviešu patriots 16:30 30:01:2018

Slepkavām, tāpat kā krievu okupantiem nav attaisnojuma!

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СМЕРШ >>Latviešu patriots 16:30 16:46 30:01:2018

Смерть американским оккупантам†.†.†.†.†.

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a 17:38 30:01:2018

СВАБОДУ САДОВНИКУ.

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aaa 19:16 30:01:2018

Gibila tu latviesu gailis

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ancis 19:17 30:01:2018

Gibila tu latviesu patriot

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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