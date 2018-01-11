Согласно информации, опубликованной в разделе «Зарплаты должностных лиц и сотрудников канцелярии президента», самую большую зарплату получает руководитель канцелярии Арнис Салнайс — 3978 евро, его заместитель Эгита Казека — 3968 евро. Зарплату в размере 3421 евро получает советница президента по иностранным делам Майя Маника, советник по работе со СМИ Янис Сикснис, советница по юридическим вопросам и законодательству Кристине Яунземе, советник по экономике Андис Екабсонс и советник по нацбезопасности Янис Кажоциньш, передаёт LETA.
Советнику президента по конституционному праву Янису Плепсу за неполное рабочее время или 25 рабочих часов в неделю платят 2993 евро в месяц. Советник по вопросам статегического развития Зигурдс Закис за 20 рабочих часов в неделю получает 1711 евро.
Зарплату в размере от 2000 до 2999 евро получают десять работников канцелярии президента, а зарплату от 1000 до 1999 евро — 31 работник канцелярии. Только два работника в канцелярии получают зарплату меньше 1000 евро, но оба работают по 20 часов в неделю.
ну и название у статьи! :))))))« ответить
Я как то писал, что рабы в первом поколении не могут себя ощущать свободными.« ответить
Ты патриот, этому наглядный пример, однако понимая твои патриотические чуства, я думаю не имеет смысла унижать других.
Тем более, со своим хуторским менталитетом, ты в состоянии обливать за глаза грязью только тех, кому в реале кланяешься.
Например мне.
Ни стыда, ни совести.« ответить
"Кто не работает, тот ест. Учись студент."« ответить
atbalstu. 100%« ответить
А я тоже поддерживаю патриотса. Пусть хоть кто-то в Латвии живёт хорошо.« ответить
Normālas algas, godam nopelnījuši. Gods un slava!« ответить
Совершенно с Вами уважаемый согласен как там было Godam nopelnijuši. Вы очень патриотичный патриот. Прям так приятно, что такие д... люди в Латвии остались.« ответить
Da. Savukār es ceru, ka jūs no no Latvijas aizbrauksiet..« ответить
Не шутите над парнем!« ответить
Ему еще кучу денег отдавать.
Долги,плюс компенсации за апартеид,плюс....
Бедная,бедная Лaбpитосия.
Тут либо лесоповал.« ответить
Либо рудники за полярным кругом.
Пусть пока порадуется.Интернет,тепло,вкусная еда...
с такими зарплатами скоро улетят из Латвии, на пару недель, хомяк уже отдыхает« ответить
Куда ж мы денемся. А что Вы такой злой? Да и ехать мне некуда. Моих родителей сюда в 1942 году герои 2 мировой войны пригнали. Так что терпите.« ответить