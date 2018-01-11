Гулять, так гулять! Президент Латвии Раймонд Вейонис. Фото: LETA

У семи сотрудников канцелярии президента Латвии Раймонда Вейониса размер месячной брутто-зарплаты (до уплаты налогов) превышает 3000 евро, свидетельствует информация, опубликованная на сайте канцелярии президента.

Согласно информации, опубликованной в разделе «Зарплаты должностных лиц и сотрудников канцелярии президента», самую большую зарплату получает руководитель канцелярии Арнис Салнайс — 3978 евро, его заместитель Эгита Казека — 3968 евро. Зарплату в размере 3421 евро получает советница президента по иностранным делам Майя Маника, советник по работе со СМИ Янис Сикснис, советница по юридическим вопросам и законодательству Кристине Яунземе, советник по экономике Андис Екабсонс и советник по нацбезопасности Янис Кажоциньш, передаёт LETA.

Советнику президента по конституционному праву Янису Плепсу за неполное рабочее время или 25 рабочих часов в неделю платят 2993 евро в месяц. Советник по вопросам статегического развития Зигурдс Закис за 20 рабочих часов в неделю получает 1711 евро.

Зарплату в размере от 2000 до 2999 евро получают десять работников канцелярии президента, а зарплату от 1000 до 1999 евро — 31 работник канцелярии. Только два работника в канцелярии получают зарплату меньше 1000 евро, но оба работают по 20 часов в неделю.