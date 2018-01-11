В канцелярии президента снова пролился золотой дождь(16)

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Гулять, так гулять! Президент Латвии Раймонд Вейонис. Фото: LETA
Герман Бергер
22:45 10.01.2018
Политика / Политики

У семи сотрудников канцелярии президента Латвии Раймонда Вейониса размер месячной брутто-зарплаты (до уплаты налогов) превышает 3000 евро, свидетельствует информация, опубликованная на сайте канцелярии президента.

Согласно информации, опубликованной в разделе «Зарплаты должностных лиц и сотрудников канцелярии президента», самую большую зарплату получает руководитель канцелярии Арнис Салнайс — 3978 евро, его заместитель Эгита Казека — 3968 евро. Зарплату в размере 3421 евро получает советница президента по иностранным делам Майя Маника, советник по работе со СМИ Янис Сикснис, советница по юридическим вопросам и законодательству Кристине Яунземе, советник по экономике Андис Екабсонс и советник по нацбезопасности Янис Кажоциньш, передаёт LETA.

 

Советнику президента по конституционному праву Янису Плепсу за неполное рабочее время или 25 рабочих часов в неделю платят 2993 евро в месяц. Советник по вопросам статегического развития Зигурдс Закис за 20 рабочих часов в неделю получает 1711 евро.

 

Зарплату в размере от 2000 до 2999 евро получают десять работников канцелярии президента, а зарплату от 1000 до 1999 евро — 31 работник канцелярии. Только два работника в канцелярии получают зарплату меньше 1000 евро, но оба работают по 20 часов в неделю.

LETA / Фото
Комментарии (16)
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порноактриса 22:51 10:01:2018

ну и название у статьи! :))))))

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Latviešu patriots 07:29 11:01:2018

Я как то писал, что рабы в первом поколении не могут себя ощущать свободными.
Ты патриот, этому наглядный пример, однако понимая твои патриотические чуства, я думаю не имеет смысла унижать других.
Тем более, со своим хуторским менталитетом, ты в состоянии обливать за глаза грязью только тех, кому в реале кланяешься.
Например мне.

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Из Латгалии. 22:55 10:01:2018

Ни стыда, ни совести.

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Петя 23:04 10:01:2018

"Кто не работает, тот ест. Учись студент."

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Latviešu patriots 23:25 10:01:2018

atbalstu. 100%

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Да 23:51 10:01:2018

А я тоже поддерживаю патриотса. Пусть хоть кто-то в Латвии живёт хорошо.

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Latviešu patriots 23:44 10:01:2018

Normālas algas, godam nopelnījuši. Gods un slava!

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Да 23:57 10:01:2018

Совершенно с Вами уважаемый согласен как там было Godam nopelnijuši. Вы очень патриотичный патриот. Прям так приятно, что такие д... люди в Латвии остались.

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Latviešu patriots 01:11 11:01:2018

Da. Savukār es ceru, ka jūs no no Latvijas aizbrauksiet..

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Нет 01:36 11:01:2018

Не шутите над парнем!
Ему еще кучу денег отдавать.
Долги,плюс компенсации за апартеид,плюс....
Бедная,бедная Лaбpитосия.

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Нет 01:38 11:01:2018

Тут либо лесоповал.
Либо рудники за полярным кругом.
Пусть пока порадуется.Интернет,тепло,вкусная еда...

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to-Latviešu patriots 01:11 11:01:2018 07:34 11:01:2018

с такими зарплатами скоро улетят из Латвии, на пару недель, хомяк уже отдыхает

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Да 10:10 11:01:2018

Куда ж мы денемся. А что Вы такой злой? Да и ехать мне некуда. Моих родителей сюда в 1942 году герои 2 мировой войны пригнали. Так что терпите.

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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