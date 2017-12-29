В Казахстане запретили анонимные комментарии в интернете(2)

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Владимир Бучельников
21:18 28.12.2017
Техно / Интернет

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки, «направленные на совершенствование законодательства по вопросам информации и коммуникаций», говорится на сайте главы республики.

Как сообщает издание Caravan.kz, речь идет о запрете полностью анонимных комментариев на сайтах.

 

Владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с пользователями соглашения, где личность пользователя будет проверяться по SMS или с использованием электронной подписи.

 

Размещать комментарии пользователи смогут как под своим именем, так и под псевдонимом, однако владелец ресурса всегда будет знать, кто стоит за псевдонимом.

 

Он будет обязан хранить эту информацию в течение трех месяцев после расторжения договора с пользователем.

Полит.Ру / Фото
Комментарии (2)
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биомусор надо утилизировать 22:19 28:12:2017

Вот бы и Вести.лв запретили, тогда биомусор - варзилоид со своими кликухами
ваня, ИвАн, дерьмо собачье и т.д.
исчез бы.

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)))) 00:56 29:12:2017

Латвиешу патриотс не атбалста 100%!

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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