Как сообщает издание Caravan.kz, речь идет о запрете полностью анонимных комментариев на сайтах.
Владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с пользователями соглашения, где личность пользователя будет проверяться по SMS или с использованием электронной подписи.
Размещать комментарии пользователи смогут как под своим именем, так и под псевдонимом, однако владелец ресурса всегда будет знать, кто стоит за псевдонимом.
Он будет обязан хранить эту информацию в течение трех месяцев после расторжения договора с пользователем.
Вот бы и Вести.лв запретили, тогда биомусор - варзилоид со своими кликухами« ответить
ваня, ИвАн, дерьмо собачье и т.д.
исчез бы.
Латвиешу патриотс не атбалста 100%!« ответить