В Киеве принудят артистов содержать армию(4)

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Герман Бергер
21:55 11.01.2018
В мире / Политика

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил записывать гастролирующих в России артистов заносить в реестр и обязать платить их военный сбор. Соответствующий пост чиновник сделал в своем Twitter.

«Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь, 2) попадаешь в спецреестр, 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: «этот артист гастролирует в стране-агрессоре», 4) на Украине платишь дополнительный военный сбор», — написал он.

 

В октябре 2017 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий гастроли на Украину российским артистам, которые «создают угрозу национальной безопасности». Также документ устанавливает особые правила выступлений на концертах граждан России. В ноябре президент Украины Петр Порошенко запретил гастроли без специального разрешения СБУ.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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вот странно 22:01 11:01:2018

А почему у нас в Риге столько молодых здоровых хохлов вместо службы в армии работают и никому не платят. Домой ездят и никто не задерживает как дизертиров.

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СМЕРШ 22:17 11:01:2018

Хохлобыдло - вон из Латвии!

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ин-на 22:12 11:01:2018

а можно нас оградить от хохложопого бреда и не перепечатывать его?

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Да 22:24 11:01:2018

О удивительно здесь Ванятка хохлоублюдок ещё не отметился.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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