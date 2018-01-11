Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил записывать гастролирующих в России артистов заносить в реестр и обязать платить их военный сбор. Соответствующий пост чиновник сделал в своем Twitter.

«Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь, 2) попадаешь в спецреестр, 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: «этот артист гастролирует в стране-агрессоре», 4) на Украине платишь дополнительный военный сбор», — написал он.

В октябре 2017 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий гастроли на Украину российским артистам, которые «создают угрозу национальной безопасности». Также документ устанавливает особые правила выступлений на концертах граждан России. В ноябре президент Украины Петр Порошенко запретил гастроли без специального разрешения СБУ.