В Киеве у Верховной Рады снесли палаточный городок; задержаны 39 человек(9)

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Виталий Вавилкин
13:45 03.03.2018
В мире / Украина

Правоохранители утром в субботу, 3 марта, снесли палаточный городок активистов у здания Верховной Рады в Киеве. Во время штурма были задержаны 39 человек.

Об этом сказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко, сообщает ЛИГА.net.

 

Крищенко добавил, что штурм проводился на основании двух судебных решений об осмотре этой территории от улицы Грушевского до смотровой площадки и об обыске в палатках.

 

«Заранее были извещены все жители палаточного городка, следователь огласил постановление, но они начали зажигать шины и спецподразделения обеспечили работу следственно-оперативных групп», – подчеркнул глава киевской полиции.

 

По его словам, задержанных доставляют в Печерский райотдел, двоих скорая забрала в больницу.

 

«По телесным повреждениям информацию получим позже», – добавил Крищенко. По его данным, со стороны полиции пострадали три человека.

 

В свою очередь народный депутат от партии Самопомич Егор Соболев сообщил, что палаточный городок полностью снесен.

 

«Палаточный городок на Грушевского разгромлен спецназом. Атаковали несколько сотен сразу с трех сторон. Оборонялись десятки. Из-за морозов в последние дни многие наши активистов, жили в палатках, заболели и мы отправили их по домам. Почти все, кто сегодня был на Грушевского, задержаны. В двоих разбиты головы, их забрали скорые. Едем в Печерский райотдел полиции, куда их вероятно должны были доставить», – написал нардеп в Facebook.

UA Reporter / Фото
Комментарии (9)
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Саня 14:12 03:03:2018

"найдено более 10 предметов похожих на боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки"
Не понимаю, куда смотрят правозащитники?

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красота 14:16 03:03:2018

Век бы смотрел как майданутые майданутых скакунов мочат.

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Крым 15:44 03:03:2018

это все потому что у них не было кастрюли на головах. кстати а печеньки им завезли с американского посольства?

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Крым 15:50 03:03:2018

вот и водичкой из шлангов зимои поливает. водичка остужает все горячие головы. Янукович водичку жалел. вот и свергли его. а поливал бы кострюлеголовых и был бы кончен бал.

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совдэп 14:33 03:03:2018

Они же дети!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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tualetnaja bumaga 15:21 03:03:2018

zatakoje malodusije prezidenta Janukovica v svoje vremja svergli

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janka 15:36 03:03:2018

vse? koncilas demokratija? pocemu zapad molcit? onizedeti...

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

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