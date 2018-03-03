Об этом сказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко, сообщает ЛИГА.net.
Крищенко добавил, что штурм проводился на основании двух судебных решений об осмотре этой территории от улицы Грушевского до смотровой площадки и об обыске в палатках.
«Заранее были извещены все жители палаточного городка, следователь огласил постановление, но они начали зажигать шины и спецподразделения обеспечили работу следственно-оперативных групп», – подчеркнул глава киевской полиции.
По его словам, задержанных доставляют в Печерский райотдел, двоих скорая забрала в больницу.
«По телесным повреждениям информацию получим позже», – добавил Крищенко. По его данным, со стороны полиции пострадали три человека.
В свою очередь народный депутат от партии Самопомич Егор Соболев сообщил, что палаточный городок полностью снесен.
«Палаточный городок на Грушевского разгромлен спецназом. Атаковали несколько сотен сразу с трех сторон. Оборонялись десятки. Из-за морозов в последние дни многие наши активистов, жили в палатках, заболели и мы отправили их по домам. Почти все, кто сегодня был на Грушевского, задержаны. В двоих разбиты головы, их забрали скорые. Едем в Печерский райотдел полиции, куда их вероятно должны были доставить», – написал нардеп в Facebook.
"найдено более 10 предметов похожих на боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки"« ответить
Не понимаю, куда смотрят правозащитники?
Век бы смотрел как майданутые майданутых скакунов мочат.« ответить
это все потому что у них не было кастрюли на головах. кстати а печеньки им завезли с американского посольства?« ответить
вот и водичкой из шлангов зимои поливает. водичка остужает все горячие головы. Янукович водичку жалел. вот и свергли его. а поливал бы кострюлеголовых и был бы кончен бал.« ответить
Они же дети!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
zatakoje malodusije prezidenta Janukovica v svoje vremja svergli« ответить
vse? koncilas demokratija? pocemu zapad molcit? onizedeti...« ответить