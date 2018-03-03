Правоохранители утром в субботу, 3 марта, снесли палаточный городок активистов у здания Верховной Рады в Киеве. Во время штурма были задержаны 39 человек.

Об этом сказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко, сообщает ЛИГА.net.

Крищенко добавил, что штурм проводился на основании двух судебных решений об осмотре этой территории от улицы Грушевского до смотровой площадки и об обыске в палатках.

«Заранее были извещены все жители палаточного городка, следователь огласил постановление, но они начали зажигать шины и спецподразделения обеспечили работу следственно-оперативных групп», – подчеркнул глава киевской полиции.

По его словам, задержанных доставляют в Печерский райотдел, двоих скорая забрала в больницу.

«По телесным повреждениям информацию получим позже», – добавил Крищенко. По его данным, со стороны полиции пострадали три человека.

В свою очередь народный депутат от партии Самопомич Егор Соболев сообщил, что палаточный городок полностью снесен.

«Палаточный городок на Грушевского разгромлен спецназом. Атаковали несколько сотен сразу с трех сторон. Оборонялись десятки. Из-за морозов в последние дни многие наши активистов, жили в палатках, заболели и мы отправили их по домам. Почти все, кто сегодня был на Грушевского, задержаны. В двоих разбиты головы, их забрали скорые. Едем в Печерский райотдел полиции, куда их вероятно должны были доставить», – написал нардеп в Facebook.