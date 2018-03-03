Сессия открылась в субботу в Доме народных собраний в Пекине в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и всей политической верхушки страны, передает РИА «Новости».
Совет — главный совещательный орган при китайском руководстве. Сессия проходит раз в год в начале марта вместе с сессией главного законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей. Она откроется 5 марта, именно там депутаты должны утвердить поправки.
Совет будет заседать до 15 марта. В сессии принимают 2158 представителей всех регионов страны, которые являются не только членами Компартии Китая, но и беспартийными лицами или членами других восьми политических партий. Быть избранным от своей провинции или района в качестве представителя на ВК НПКСК или ВСНП — это большая честь. Более половины представителей участвуют в сессии впервые.
Ожидается, что устав совета будет пересмотрен с учетом новых идей, предложений и выводов, сделанных в ходе 19-го съезда КПК Китая в октябре прошлого года.
Помимо этого, участники сессии рассмотрят список кандидатов на руководящие посты в консультативном совете, после чего состоится голосование.
В конце февраля СМИ сообщили, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил убрать из конституции страны положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут «занимать должность не более двух сроков подряд». Если предложения будут одобрены, нынешний председатель Си Цзиньпин сможет руководить страной и после истечения второго срока в 2023 году.
Не заморачивайтесь. Поставте один срок болванчика, а потом выдвигайтесь ещё на два срока.« ответить
Подсказать пример страны, где это происходило?
Слава Китаю!« ответить
Смерть США!
Страна развиваеться -зачем менять только портить -будет хуже намного тогда и попрвочка другая нарисуеться« ответить
Окурок, не спать! 18 годков - мало, все следующие поколения рашн макак должны рождаться, спариваться и подыхать при Вечном Бабуине.« ответить
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) в рамках проходящего в Токио международного форума по освоению космоса (ISEF) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам, говорится в сообщении Роскосмоса.« ответить
Pareizi, kopā ar ķīniešiem mēness jāpiedirš!« ответить
Землю - кpестьянам !« ответить
Фабpики - pабочим !
Лобoтoмию - лoбaтым !