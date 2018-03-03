В Китае готовятся одобрить поправки в конституцию о бессрочном руководстве Си Цзиньпина(7)

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Виталий Вавилкин
11:15 03.03.2018
В мире

В Китае открылась первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета 13 созыва. На ней рассмотрят поправки в конституцию, в том числе инициативу разрешить председателю занимать пост более двух сроков подряд. Принять их могут в ближайшие дни.

Сессия открылась в субботу в Доме народных собраний в Пекине в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и всей политической верхушки страны, передает РИА «Новости».

 

Совет — главный совещательный орган при китайском руководстве. Сессия проходит раз в год в начале марта вместе с сессией главного законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей. Она откроется 5 марта, именно там депутаты должны утвердить поправки.

 

Совет будет заседать до 15 марта. В сессии принимают 2158 представителей всех регионов страны, которые являются не только членами Компартии Китая, но и беспартийными лицами или членами других восьми политических партий. Быть избранным от своей провинции или района в качестве представителя на ВК НПКСК или ВСНП — это большая честь. Более половины представителей участвуют в сессии впервые.

 

Ожидается, что устав совета будет пересмотрен с учетом новых идей, предложений и выводов, сделанных в ходе 19-го съезда КПК Китая в октябре прошлого года.

 

Помимо этого, участники сессии рассмотрят список кандидатов на руководящие посты в консультативном совете, после чего состоится голосование.

 

В конце февраля СМИ сообщили, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил убрать из конституции страны положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут «занимать должность не более двух сроков подряд». Если предложения будут одобрены, нынешний председатель Си Цзиньпин сможет руководить страной и после истечения второго срока в 2023 году.

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (7)
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Саня 11:31 03:03:2018

Не заморачивайтесь. Поставте один срок болванчика, а потом выдвигайтесь ещё на два срока.
Подсказать пример страны, где это происходило?

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СМЕРШ 11:59 03:03:2018

Слава Китаю!
Смерть США!

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Вот и правильно 11:46 03:03:2018

Страна развиваеться -зачем менять только портить -будет хуже намного тогда и попрвочка другая нарисуеться

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П у т и н 12:28 03:03:2018

Окурок, не спать! 18 годков - мало, все следующие поколения рашн макак должны рождаться, спариваться и подыхать при Вечном Бабуине.

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СМЕРШ 12:32 03:03:2018

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) в рамках проходящего в Токио международного форума по освоению космоса (ISEF) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам, говорится в сообщении Роскосмоса.

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Latviešu patriots 12:48 03:03:2018

Pareizi, kopā ar ķīniešiem mēness jāpiedirš!

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CCCP 20:55 03:03:2018

Землю - кpестьянам !
Фабpики - pабочим !
Лобoтoмию - лoбaтым !

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

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