В Китае открылась первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета 13 созыва. На ней рассмотрят поправки в конституцию, в том числе инициативу разрешить председателю занимать пост более двух сроков подряд. Принять их могут в ближайшие дни.

Сессия открылась в субботу в Доме народных собраний в Пекине в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и всей политической верхушки страны, передает РИА «Новости».

Совет — главный совещательный орган при китайском руководстве. Сессия проходит раз в год в начале марта вместе с сессией главного законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей. Она откроется 5 марта, именно там депутаты должны утвердить поправки.

Совет будет заседать до 15 марта. В сессии принимают 2158 представителей всех регионов страны, которые являются не только членами Компартии Китая, но и беспартийными лицами или членами других восьми политических партий. Быть избранным от своей провинции или района в качестве представителя на ВК НПКСК или ВСНП — это большая честь. Более половины представителей участвуют в сессии впервые.

Ожидается, что устав совета будет пересмотрен с учетом новых идей, предложений и выводов, сделанных в ходе 19-го съезда КПК Китая в октябре прошлого года.

Помимо этого, участники сессии рассмотрят список кандидатов на руководящие посты в консультативном совете, после чего состоится голосование.

В конце февраля СМИ сообщили, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил убрать из конституции страны положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут «занимать должность не более двух сроков подряд». Если предложения будут одобрены, нынешний председатель Си Цзиньпин сможет руководить страной и после истечения второго срока в 2023 году.