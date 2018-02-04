В Китае мусульман согнали в концлагеря(9)

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Виталий Вавилкин
15:15 03.02.2018
В мире

В Китае около 120 тысяч мусульман-уйгуров отправили в политические образовательные лагеря в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Об этом сообщает CNN со ссылкой на Radio Free Asia.

В одном из крупнейших регионов КНР, где основной религией является ислам, власти создали политический лагерь, в которых перевоспитывают десятки тысяч уйгуров. Там они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина говорят на китайском языке, который им не родной. Местные жители говорят на уйгурском языке.

 

Такие действия центрального правительства вызывают резкое осуждение со стороны активистов борьбы за права человека и местных жителей.

 

«Из каждого двора, из каждой семьи забирают по три-четыре человека, — говорит Омер Кенат (Omer Kanat), председатель комитета всемирного уйгурского конгресса. — В некоторых деревнях на улицах вообще нет мужчин, только женщины и дети, всех мужчин увели в лагеря».

 

Активисты утверждают, что действия местного правительства, лояльного Си Цзиньпину, незаконны. Власти не только арестовывают и сажают в тюрьму потенциально опасных уйгуров, но и ставят повсюду камеры наблюдения, принудительно устанавливают GPS-датчики на транспортные средства, собираю ДНК-образцы жителей в возрасте от 16 до 65 лет.

 

Через Синьцзян-Уйгурский административный район, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения СУАР, главный город которого Урумчи находится ближе к столице Ирака Багдаду, чем к Пекину.

 

 

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (9)
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russ Reservation 15:54 03:02:2018

в Лат регионе ЕС уже как 30 лет

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ИвАн 16:31 03:02:2018

И где? Если только самоотстранение можно таким считать.

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Bez nacionalnosti 16:53 03:02:2018

Na fone nachala otkrytija torgov nefti v juanjah na Kitajskom nachali polivatj I Kitaj, nadejusj kogda nibudj zurnalisty otvetjat za svoi postupki.

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qwerty 17:11 03:02:2018

Правильно. Муслики не понимают другого языка

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Антивирус 17:21 03:02:2018

Зачем их перевоспитывать? Где же толерантность? Пусть как в Германии, по насилуют китаянок,мальчиков и девочек. Осудить Китай однозначно?

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Tupoj 18:23 03:02:2018

Imejetsa v vidu kitajcev s musulmanskim veroispovedanijem, kotoryh v kitaje porjadka 30milj chelovek

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Latviešu patriots 17:52 03:02:2018

Ķīniešu draņķi! Bet ko var gribēt no komunistu valsts!

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Janka 18:36 03:02:2018

vakar tu teici ka tie tavi draugi. tranzitu taisis. Latvijas ekonomiku glabs. kas tad nu notika? nav vairs draugi?

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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