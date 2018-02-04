В одном из крупнейших регионов КНР, где основной религией является ислам, власти создали политический лагерь, в которых перевоспитывают десятки тысяч уйгуров. Там они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина говорят на китайском языке, который им не родной. Местные жители говорят на уйгурском языке.
Такие действия центрального правительства вызывают резкое осуждение со стороны активистов борьбы за права человека и местных жителей.
«Из каждого двора, из каждой семьи забирают по три-четыре человека, — говорит Омер Кенат (Omer Kanat), председатель комитета всемирного уйгурского конгресса. — В некоторых деревнях на улицах вообще нет мужчин, только женщины и дети, всех мужчин увели в лагеря».
Активисты утверждают, что действия местного правительства, лояльного Си Цзиньпину, незаконны. Власти не только арестовывают и сажают в тюрьму потенциально опасных уйгуров, но и ставят повсюду камеры наблюдения, принудительно устанавливают GPS-датчики на транспортные средства, собираю ДНК-образцы жителей в возрасте от 16 до 65 лет.
Через Синьцзян-Уйгурский административный район, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения СУАР, главный город которого Урумчи находится ближе к столице Ирака Багдаду, чем к Пекину.
в Лат регионе ЕС уже как 30 лет« ответить
И где? Если только самоотстранение можно таким считать.« ответить
Na fone nachala otkrytija torgov nefti v juanjah na Kitajskom nachali polivatj I Kitaj, nadejusj kogda nibudj zurnalisty otvetjat za svoi postupki.« ответить
Правильно. Муслики не понимают другого языка« ответить
Зачем их перевоспитывать? Где же толерантность? Пусть как в Германии, по насилуют китаянок,мальчиков и девочек. Осудить Китай однозначно?« ответить
Imejetsa v vidu kitajcev s musulmanskim veroispovedanijem, kotoryh v kitaje porjadka 30milj chelovek« ответить
Ķīniešu draņķi! Bet ko var gribēt no komunistu valsts!« ответить
vakar tu teici ka tie tavi draugi. tranzitu taisis. Latvijas ekonomiku glabs. kas tad nu notika? nav vairs draugi?« ответить