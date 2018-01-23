Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона, заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Архивное фото

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Холоднее, чем в «холодную войну»: какими стали отношения США и России

На встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй отметил, что в новой стратегии Пентагона Китай и Россия рассматриваются как угрозы для США.

«США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай», — отметил военный атташе.

По его мнению, Москве и Пекину нужно вместе противодействовать глобальным угрозам, а также «вызовам со стороны США и их союзников», чтобы обеспечить безопасность не только в своих регионах, но и во всем мире.

Пентагон в пятницу обнародовал основные положения новой «Национальной оборонной стратегии». Соперничество с Россией и Китаем называется одним из приоритетов. В американском военном ведомстве считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания страны.

В китайском Минобороны заявили, что документ изобилует ложными и абсурдными суждениями, и призвали США «отказаться от мышления холодной войны».