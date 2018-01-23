Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Архивное фото
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Холоднее, чем в «холодную войну»: какими стали отношения США и России
На встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй отметил, что в новой стратегии Пентагона Китай и Россия рассматриваются как угрозы для США.
«США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай», — отметил военный атташе.
По его мнению, Москве и Пекину нужно вместе противодействовать глобальным угрозам, а также «вызовам со стороны США и их союзников», чтобы обеспечить безопасность не только в своих регионах, но и во всем мире.
Пентагон в пятницу обнародовал основные положения новой «Национальной оборонной стратегии». Соперничество с Россией и Китаем называется одним из приоритетов. В американском военном ведомстве считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания страны.
В китайском Минобороны заявили, что документ изобилует ложными и абсурдными суждениями, и призвали США «отказаться от мышления холодной войны».
Логично!« ответить
Янки сами признались на весь мир своей новой "стратегией", что главные враги для них - Россия и Китай! А раз назвали груздем, то вместе веселее то в корзине "врагов"! :))))« ответить
«Уолл-стрит джорнал» запугивает читателей предстоящей схваткой между США и Китаем. Речь идёт о торговой войне, которая способна превратить в руины всю систему международной торговли. По мнению редакторов журнала, сильнее пострадает в предполагаемом конфликте именно американская сторона.
А Россия для янки - единственный военный соперник! На первый взгляд Америка наступает. Европу заставляют в ущерб себе полностью разрушить энергетические схемы и перекроить их под те, что обеспечивают господство США. Не случайно конгрессмены в Вашингтоне просто взбесились и с ума посходили в адрес России — каждый конгрессмен представляет интересы крупных американских корпораций. А те находятся в угрожающем состоянии. Им требуются рынки сбыта и сырьё, им требуется прежняя финансовая система с господством доллара. Но на всех рынках — а глобальные американские корпорации рассматривают государства только как рынки — они сталкиваются с Россией и именно этим объясняется ярость американских конгрессменов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Сирия, Европа, Ближний Восток — все эти территории сверхкритично важны для США и везде там Россия не позволяет Америке проводить их политику. Это не просто убытки — это грозящая катастрофа. США это осознают и будут бороться с ней до полного её устранения. То есть до полного разрушения России как государства в нынешних границах. Дело не ограничится сменой Путина на условного Навального или Ходорковского. Должна быть устранена сама возможность в будущем появления любого аналога Путина, любого политика или политической группы, будущей в состоянии вновь начать собирать Россию в единое государство, способное бросить вызов Америке. А решить эту задачу можно только расчленением России.
Задача США осложняется тем, что Россия — единственное в мире государство, способное физически уничтожить США за несколько минут.
Это значит, что кроме провокации переворота и заговора у США нет методов против «Коли Сапрыкина», как говорил один герой популярного кинофильма.
Пятая колонна — единственный ресурс США в России!
Это и есть то безвыходное положение, тот тупик, в который Путин загнал США. У США в России сильнейший ресурсный дефицит. И чем сильней будут янки давить на Россию, тем более маргинальны и малочисленны будут представители этой 5-й колонны! Это просто русский менталитет такой, эффект "осаждённой крепости", воспитанный суровой историей России!
Все правильно! Только Костю в Колю переименовал.« ответить
Никто такие простыни не читает, лопух.« ответить
Латвия одна из первых стран в мире кто считает США агрессором номер 1.« ответить
Надо только вам добавить, что ваша "латвия", это наполненная тараканами ваша полоя погремушка, то-бишь голова.« ответить
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Не заключать союз с Россией, не противостоять США, не мстить Японии ("Дунфан жибао", Китай)
Недавно КНР выпустила девятую по счету «Белую книгу», посвященную вопросам обороны. В некоторых странах считают, что воображаемые противники Пекина — это Вашингтон и Токио, и он вместе с Москвой борется против них.
В связи с этим Китай решил разъяснить, что он не заключает союз с Россией, не выступает против США и не пытается отомстить Японии. Именно на этих трех «не» и базируется текущая стратегия страны.
Госдеп зато не оставляет Китаю другого выхода, как искать в России долгосрочного союзника! Смотри новую стратегическую концепцию США, принятую на днях, если нне веришь! :)« ответить
Ага, верьте китайскаму Тигру, "иванушки", он за вас, ну так до Урала примерно..:))« ответить
Напомню:« ответить
Пентагон в своей новой стратегии назвал соперничество с Россией и Китаем «принципиальным приоритетом» и потребовал дополнительных инвестиций для стратегического противостояния этим странам. В американском военном ведомстве полагают, что РФ и КНР представляют угрозу для безопасности и процветания США.
В новой доктрине США сказано - Китай и Россия угрожают ИНТЕРЕСАМ США , а интерес США в грабеже других стран .« ответить