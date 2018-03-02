МО РФ

В Китае обратили внимание на послание Владимира Путина Федеральному собранию, в том числе на доклад о новых видах вооружения, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы также обратили внимание на множество сообщений СМИ о недавно опубликованной новой ядерной доктрине США и послании к парламенту», — добавила Хуа Чуньин.

Кроме того, в Пекине оценили высказывания Путина о российско-китайских отношениях и отметили, что они основаны на равенстве, взаимодоверии и соответствуют интересам обеих сторон.

«В России под руководством президента Путина сохраняется социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается», — оценили в международном ведомстве.

«Это ультиматум Западу». Чем запомнилось послание Владимира Путина

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном и гиперзвуковом оружии. Президент рассказал об уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность страны. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, согласно которой усилия Вашингтона будут направлены на разработку боезарядов малой мощности. США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады» и не будут снижать порог применения ядерного оружия. В Москве заявили, что обеспокоены обновленной ядерной стратегией США.

Трамп и Меркель созвонились

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера Владимира Путина о разработках вооружения в РФ, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер и президент (США — ред.) обеспокоены недавними заявлениями российского президента (Владимира) Путина о разработках вооружения», — сообщил Зайберт.