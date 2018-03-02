В Китае прокомментировали слова Путина о новом российском оружии(11)

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МО РФ
Тимур Пушкарев
16:21 02.03.2018
В мире / Политика

В Китае обратили внимание на послание Владимира Путина Федеральному собранию, в том числе на доклад о новых видах вооружения, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы также обратили внимание на множество сообщений СМИ о недавно опубликованной новой ядерной доктрине США и послании к парламенту», — добавила Хуа Чуньин.

 

Кроме того, в Пекине оценили высказывания Путина о российско-китайских отношениях и отметили, что они основаны на равенстве, взаимодоверии и соответствуют интересам обеих сторон.

 

«В России под руководством президента Путина сохраняется социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается», — оценили в международном ведомстве.

 

«Это ультиматум Западу». Чем запомнилось послание Владимира Путина

 

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном и гиперзвуковом оружии. Президент рассказал об уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность страны. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

 

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, согласно которой усилия Вашингтона будут направлены на разработку боезарядов малой мощности. США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады» и не будут снижать порог применения ядерного оружия. В Москве заявили, что обеспокоены обновленной ядерной стратегией США.

 

Трамп и Меркель созвонились

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера Владимира Путина о разработках вооружения в РФ, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

 

«Канцлер и президент (США — ред.) обеспокоены недавними заявлениями российского президента (Владимира) Путина о разработках вооружения», — сообщил Зайберт.

РИА Новости / Фото
Комментарии (11)
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dlz77 16:24 02:03:2018

когда ездишь в китай, там спрашивают о путине буквально в каждой деревушке.

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Саня 16:28 02:03:2018

Почему нет новости о том, что Я обратил внимание?

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народ Латвии 16:29 02:03:2018

Трамп и Меркель созвонились(из туалетов)

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ин-на 16:48 02:03:2018

это точно, что обосрались!

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Коловрат 16:35 02:03:2018

Китай, Россия и Иран вскоре будут решать будущее мира. Возможно, подключится и Турция, как сунитский лидер (турецкий султан долгое время был и халифом).

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panaamerikano 16:55 02:03:2018

cego eto Merkel neobespokoilas jadernoi doktrinoi ameriki-Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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