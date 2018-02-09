В Китае создали секс-куклу, умеющую мыть посуду(3)

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Виталий Вавилкин
16:50 08.02.2018
Техно

Китайские компании Doll Sweet Dolls и EX Doll представили секс-куклу, которая умеет выполнять часть домашних обязанностей. Такой робот может не только заменить сексуального партнера, но и, к примеру, помыть посуду. Стоимость такой куклы составляет $4 тыс.

Известно, что новый робот может различать человеческую речь с помощью программы Siri. Иными словами, такая «помощница» способна общаться с хозяином. Кроме того, кукла может включать и выключать бытовую технику, в том числе посудомоечную машину, а также она играет на музыкальных инструментах. Более того, у нее есть элементарные знания по медицине и навыки медсестры.

 

Разработчики компании пояснили, что их изобретение призвано компенсировать нехватку женщин в Китае и уже сейчас пользуется большим спросом.

 

Отметим, что на сегодня в Поднебесной в среднем на 114 мужчин приходится 100 женщин. Согласно статистике, мужчин на 33,6 миллиона человек больше, чем женщин.

 

То есть, производители секс-кукол намерены решить существующую проблему производством необычных многофункциональных роботов.

 

Заметим, что это не первый случай, когда китайские разработчики заявляют о секс-кукле с «дополнительными функциями». В 2015 году было анонсировано создание робота, способного вести себя почти как обычный человек. Как выяснилось, в других странах также активно развивается подобная индустрия.

 

В частности, в Японии в позапрошлом году проходил фестиваль виртуального секса, в Лондоне рассматривалась возможность открытия секс-кафе с «эротическими киборгами», а в Барселоне речь шла о появления секс-кинотеатра с роботами. Кстати, в феврале прошлого года в Барселоне открылся первый в Европе публичный дом с силиконовыми куклами.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 17:36 08:02:2018

СКОРО ВСЕ ПОГОЛОВНО ПРОСТЫЕ МУЖИКИ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ
С
КОМПЬЮТЕРОМ в ЖЕНСКОМ ОБЛИЧЬЕ,
А
ОЛИГАРХИ БУДУТ ЖИТЬ С ЖИВЫМИ ЖЕНЩИНАМИ.
РОЖАТЬ
И ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ....
БОЛЕ ТОГО,КАЖДЫЙ ОЛИГАРХ БУДЕТ
ИМЕТЬ
НЕСМЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО КРАСИВЫХ НАЛОЖНИЦ....
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РАССТАВЛЯЕТ СВОИ ЖЁСТКИЕ ПРИОРИТЕТЫ...
ИУДЕЙСКИЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ МАФИОЗНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАНКИНГ США
НАЗЫВАЕТ ЭТО "ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ"......

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001 17:54 08:02:2018

Это просто замечательно, ни каких кризисных дней, голава не болит тряпки , шубы не нужны , не ругается итд

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Пророк 18:22 08:02:2018

Классическая ситуация: 600-тый Мерс и запор.
Из 600-го вылазит НР ,подходит к дедку:
-Ты попал! Чё у тя есть?
-Денег нету, есть только енот - сосет просто офигеешь!

-Ух ты , а ну, давай попробую!
Короче, енот отработал, НР в экстазе!
- Всё, дед! На тебе штуку баксов, езжай! Енот мой!
Приходит НР домой, бросает жене енота:
-Научишь готовить, стирать, и пошла на хрен отсюда!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

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