Китайские компании Doll Sweet Dolls и EX Doll представили секс-куклу, которая умеет выполнять часть домашних обязанностей. Такой робот может не только заменить сексуального партнера, но и, к примеру, помыть посуду. Стоимость такой куклы составляет $4 тыс.

Известно, что новый робот может различать человеческую речь с помощью программы Siri. Иными словами, такая «помощница» способна общаться с хозяином. Кроме того, кукла может включать и выключать бытовую технику, в том числе посудомоечную машину, а также она играет на музыкальных инструментах. Более того, у нее есть элементарные знания по медицине и навыки медсестры.

Разработчики компании пояснили, что их изобретение призвано компенсировать нехватку женщин в Китае и уже сейчас пользуется большим спросом.

Отметим, что на сегодня в Поднебесной в среднем на 114 мужчин приходится 100 женщин. Согласно статистике, мужчин на 33,6 миллиона человек больше, чем женщин.

То есть, производители секс-кукол намерены решить существующую проблему производством необычных многофункциональных роботов.

Заметим, что это не первый случай, когда китайские разработчики заявляют о секс-кукле с «дополнительными функциями». В 2015 году было анонсировано создание робота, способного вести себя почти как обычный человек. Как выяснилось, в других странах также активно развивается подобная индустрия.

В частности, в Японии в позапрошлом году проходил фестиваль виртуального секса, в Лондоне рассматривалась возможность открытия секс-кафе с «эротическими киборгами», а в Барселоне речь шла о появления секс-кинотеатра с роботами. Кстати, в феврале прошлого года в Барселоне открылся первый в Европе публичный дом с силиконовыми куклами.