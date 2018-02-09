Известно, что новый робот может различать человеческую речь с помощью программы Siri. Иными словами, такая «помощница» способна общаться с хозяином. Кроме того, кукла может включать и выключать бытовую технику, в том числе посудомоечную машину, а также она играет на музыкальных инструментах. Более того, у нее есть элементарные знания по медицине и навыки медсестры.
Разработчики компании пояснили, что их изобретение призвано компенсировать нехватку женщин в Китае и уже сейчас пользуется большим спросом.
Отметим, что на сегодня в Поднебесной в среднем на 114 мужчин приходится 100 женщин. Согласно статистике, мужчин на 33,6 миллиона человек больше, чем женщин.
То есть, производители секс-кукол намерены решить существующую проблему производством необычных многофункциональных роботов.
Заметим, что это не первый случай, когда китайские разработчики заявляют о секс-кукле с «дополнительными функциями». В 2015 году было анонсировано создание робота, способного вести себя почти как обычный человек. Как выяснилось, в других странах также активно развивается подобная индустрия.
В частности, в Японии в позапрошлом году проходил фестиваль виртуального секса, в Лондоне рассматривалась возможность открытия секс-кафе с «эротическими киборгами», а в Барселоне речь шла о появления секс-кинотеатра с роботами. Кстати, в феврале прошлого года в Барселоне открылся первый в Европе публичный дом с силиконовыми куклами.
СКОРО ВСЕ ПОГОЛОВНО ПРОСТЫЕ МУЖИКИ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ« ответить
С
КОМПЬЮТЕРОМ в ЖЕНСКОМ ОБЛИЧЬЕ,
А
ОЛИГАРХИ БУДУТ ЖИТЬ С ЖИВЫМИ ЖЕНЩИНАМИ.
РОЖАТЬ
И ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ....
БОЛЕ ТОГО,КАЖДЫЙ ОЛИГАРХ БУДЕТ
ИМЕТЬ
НЕСМЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО КРАСИВЫХ НАЛОЖНИЦ....
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РАССТАВЛЯЕТ СВОИ ЖЁСТКИЕ ПРИОРИТЕТЫ...
ИУДЕЙСКИЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ МАФИОЗНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАНКИНГ США
НАЗЫВАЕТ ЭТО "ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ"......
Это просто замечательно, ни каких кризисных дней, голава не болит тряпки , шубы не нужны , не ругается итд« ответить
Классическая ситуация: 600-тый Мерс и запор.« ответить
Из 600-го вылазит НР ,подходит к дедку:
-Ты попал! Чё у тя есть?
-Денег нету, есть только енот - сосет просто офигеешь!
-Ух ты , а ну, давай попробую!
Короче, енот отработал, НР в экстазе!
- Всё, дед! На тебе штуку баксов, езжай! Енот мой!
Приходит НР домой, бросает жене енота:
-Научишь готовить, стирать, и пошла на хрен отсюда!