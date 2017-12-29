В Колумбии в ночной клуб бросили гранату; десятки пострадавших

Лента новостей
Cмерть Синтии Балини: родители обратились к детективам, потеряв веру в полицию В Колумбии в ночной клуб бросили гранату; десятки пострадавших Готовимся: в новом году в Латвии ожидаются сложности в приобретении лекарств Книги года: Революционный семнадцатый Пропавший 10 лет назад кот вернулся к хозяйке Жуткий пожар в Елгаве; пламя огня охватило всю квартиру многоэтажного дома В новогоднюю ночь жительницам Берлина выделят «зону безопасности» В Латвии продолжают появляться новые случаи заболевания гриппом Исчезающие страны: час пробил
Eще в разделе
В новогоднюю ночь жительницам Берлина выделят «зону безопасности» Латвийский бомж в Лондоне через суд добился изменения британских законов США: «Войну надо начать в ближайшие четыре года» Исповедь украинца: мы закладывали мины и убивали русских солдат The Spectator: русские Риги — в лапах пропаганды Путина
Виталий Вавилкин
20:13 29.12.2017
В мире / Война

До 40 человек пострадали при взрыве гранаты в четверг около полуночи в ночном клубе Bora Bora в муниципалитете Каукасия на северо-западе Колумбии, сообщает Newsru со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал глава муниципалитета Оскар Анибаль Суарес, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По его словам, полиция задержала двух человек: мужчину, бросившего гранату, и женщину, которая ее принесла.

 

Суарес уточнил, что мужчина является одним из наемных убийц наркокартеля «Клан дель Гольфо» (Clan del Golfo, «Клан залива»). Пара приехала на мотоцикле, сообщает El Heraldo.

 

Правоохранительные органы проводят расследование нападения. Основными версиями случившегося являются рэкет и сведение счетов между преступными группировками. По одной из версий, владелец клуба не хотел платить «откаты» представителям «Клана залива».

 

«Клан дель Гольфо» считается сегодня самой большой, наиболее опасной и хорошо структурированной нарковоеннизированной группировкой Колумбии, в которую, по данным на 2017 год, входит более 1500 человек. Наркокартель действует в регионе Ураба департамента Антиокия недалеко от границы с Панамой. В ноябре колумбийские полицейские и военные конфисковали у картеля самую большую партию кокаина за всю историю страны — весом 12 тонн.

 

Как поясняет Segundo Enfoque, после последних успешных рейдов властей, группировка остро нуждается в финансировании для продолжения своей деятельности.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV