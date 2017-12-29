В Колумбии в ночной клуб бросили гранату; десятки пострадавших

До 40 человек пострадали при взрыве гранаты в четверг около полуночи в ночном клубе Bora Bora в муниципалитете Каукасия на северо-западе Колумбии, сообщает Newsru со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал глава муниципалитета Оскар Анибаль Суарес, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По его словам, полиция задержала двух человек: мужчину, бросившего гранату, и женщину, которая ее принесла.

Суарес уточнил, что мужчина является одним из наемных убийц наркокартеля «Клан дель Гольфо» (Clan del Golfo, «Клан залива»). Пара приехала на мотоцикле, сообщает El Heraldo.

Правоохранительные органы проводят расследование нападения. Основными версиями случившегося являются рэкет и сведение счетов между преступными группировками. По одной из версий, владелец клуба не хотел платить «откаты» представителям «Клана залива».

«Клан дель Гольфо» считается сегодня самой большой, наиболее опасной и хорошо структурированной нарковоеннизированной группировкой Колумбии, в которую, по данным на 2017 год, входит более 1500 человек. Наркокартель действует в регионе Ураба департамента Антиокия недалеко от границы с Панамой. В ноябре колумбийские полицейские и военные конфисковали у картеля самую большую партию кокаина за всю историю страны — весом 12 тонн.

Как поясняет Segundo Enfoque, после последних успешных рейдов властей, группировка остро нуждается в финансировании для продолжения своей деятельности.